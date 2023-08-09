Владельцев автосалона подозревают в вымогательстве и мошенничестве

По подозрению в противоправных действиях задержаны два хозяина автосалона в Ижевске

Двоих владельцев автосалона задержали полицейские Удмуртии. В операции по задержанию им потребовалась помощь республиканского спецназа и бойцов СОБР.

Поводом для расследования и последующего задержания стало заявление в правоохранительные органы от покупателя, который обратился в салон с просьбой выдать ему документ о закрытии кредита на приобретенный там автомобиль. Однако вместо этого владельцы салона начали ему угрожать и требовать заплатить им более 1,3 млн рублей.

Кроме того, другого клиента автосалона сообщники хотели обмануть с договором купли-продажи. Они изначально указали там завышенную стоимость автомобиля, а когда клиент захотел отказаться от сделки и вернуть аванс, подельники заявили, что никаких денег от него не получали и возвращать ничего не намерены.

«В ходе проведенных обысков в трех автосалонах и по местам проживания злоумышленников стражи правопорядка изъяли 4 автомобиля, 2 охотничьих ружья, 2 травматических пистолета, цифровую технику и денежные средства в сумме 1,5 млн рублей», — сообщили в МВД.

Теперь один из задержанных находится с СИЗО, второй – под домашним арестом.

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот с видео