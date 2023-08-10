Volkswagen «ожил» в соцсетях
Бывшее российское отделение Volkswagen – AGR Automotive Group – не только поменяло название, но и обновило сайт и по новой запустило соцсети.
У компании созданы сообщества в социальных сетях в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», а также организован официальный Telegram-канал.
О ребрендинге ООО «Фольксваген Рус Групп» объявило в конце июня. Компания поменяла название на ООО «АГР»/AGR. После этого были обновлены дизайн и структура сайта. На новой официальной странице АГР в интернете представлены автомобили, которые продает компания. Большинство из них завозится в Россию по схеме параллельного импорта. В частности, можно выбрать для покупки Audi, Volkswagen, Jetta, Skoda, Kia, Toyota, Volvo и другие иномарки.
Кроме того, AGR продолжает сервисную поддержку проданных в России автомобилей и осуществляет продажу запчастей для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda.
Также на сайте можно найти список дилерских предприятий брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.
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Источник и фото: AGR
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