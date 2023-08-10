#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты оценили влияние новой разметки Автодора на аварийностьЭксперты оценили влияние новой разметки Автодора на аварийность
НАС: горизонтальная разметка на трассе...
Подорожание такси не приведет к снижению спроса. И вот почемуПодорожание такси не приведет к снижению спроса. И вот почему
Цены в такси определяют не люди, а нейромашина
Интенсивность движения на ЦКАД достигнет исторического максимумаИнтенсивность движения на ЦКАД достигнет исторического максимума
Автодор: в августе на Центральной кольцевой...

Volkswagen «ожил» в соцсетях

Компания AGR Automotive Group перезапустила работу своих соцсетей и сайта

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Бывшее российское отделение Volkswagen – AGR Automotive Group – не только поменяло название, но и обновило сайт и по новой запустило соцсети.

У компании созданы сообщества в социальных сетях в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», а также организован официальный Telegram-канал.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

О ребрендинге ООО «Фольксваген Рус Групп» объявило в конце июня. Компания поменяла название на ООО «АГР»/AGR. После этого были обновлены дизайн и структура сайта. На новой официальной странице АГР в интернете представлены автомобили, которые продает компания. Большинство из них завозится в Россию по схеме параллельного импорта. В частности, можно выбрать для покупки Audi, Volkswagen, Jetta, Skoda, Kia, Toyota, Volvo и другие иномарки.

Кроме того, AGR продолжает сервисную поддержку проданных в России автомобилей и осуществляет продажу запчастей для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda.

Также на сайте можно найти список дилерских предприятий брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник и фото: AGR

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0