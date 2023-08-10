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Как выбрать машину: три дельных совета

Названы главные моменты, которые нужно учитывать при выборе автомобиля

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Редакция «За рулем» неоднократно обращалась к теме выбора автомобиля и подробно разбирала с читателями те или иные конкретные варианты. Но есть ли какой-то универсальный свод правил, которые помогли бы водителям (особенно – начинающим!) не ошибиться при покупке?

Есть! Такой список рекомендаций по нашей просьбе подготовили специалисты ГК «Автодом».

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Определяем главные качества

К выбору первого автомобиля начинающему водителю нужно отнестись очень тщательно. Руководствоваться лишь индивидуальными предпочтениями относительно цвета и марки автомобиля недостаточно. Важно, чтобы первый автомобиль был безопасным, маневренным, легким в управлении и экономичным.

Размер имеет значение

Поскольку начинающие водители еще недостаточно хорошо чувствуют габариты автомобиля, то желательно выбирать авто небольшого размера. Компактный размер автомобиля позволит легче парковаться и рассчитывать дистанцию во время движения.

Выбираем с оглядкой

Рациональным будет выбор в пользу надежных и распространенных марок: если потребуется ремонт, то найти необходимые запчасти будет не сложно. При этом техническое и сервисное обслуживание тоже будет менее затратным.

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Фото: depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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