Как выбрать машину: три дельных совета
Редакция «За рулем» неоднократно обращалась к теме выбора автомобиля и подробно разбирала с читателями те или иные конкретные варианты. Но есть ли какой-то универсальный свод правил, которые помогли бы водителям (особенно – начинающим!) не ошибиться при покупке?
Есть! Такой список рекомендаций по нашей просьбе подготовили специалисты ГК «Автодом».
Определяем главные качества
К выбору первого автомобиля начинающему водителю нужно отнестись очень тщательно. Руководствоваться лишь индивидуальными предпочтениями относительно цвета и марки автомобиля недостаточно. Важно, чтобы первый автомобиль был безопасным, маневренным, легким в управлении и экономичным.
Размер имеет значение
Поскольку начинающие водители еще недостаточно хорошо чувствуют габариты автомобиля, то желательно выбирать авто небольшого размера. Компактный размер автомобиля позволит легче парковаться и рассчитывать дистанцию во время движения.
Выбираем с оглядкой
Рациональным будет выбор в пользу надежных и распространенных марок: если потребуется ремонт, то найти необходимые запчасти будет не сложно. При этом техническое и сервисное обслуживание тоже будет менее затратным.
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Фото: depositphotos.com
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