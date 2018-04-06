Какой автомобиль выбрать? Советы эксперта

Материалы по теме Volvo XC40: первый тест-драйв Добрый день! Помогите выбрать кроссовер! Основные пожелания — дизель, полный привод, коробка-автомат, отсутствие в рейтинге самых угоняемых авто, безопасность. Сейчас владею Вольво ХС60, всем довольна, но новый он стоит более 3 млн, нужно чуть бюджетнее. Авто приобретаю на 5–7 лет, езжу я и двое детей-дошкольников, трасса-город, автомобилем пользуюсь каждый день. По своим финансовым возможностям увидела Volvo V60 Cross Country, но что-то в нем смущает, на универсал смахивает и места маловато показалось.



Спасибо, Анна Илья Пименов: — Колесная база (расстояние между осями передних и задних колес) у V60 Cross Country и XC60 одинаковая (2774 мм), однако в универсале чуть ниже потолок и меньше объем багажника — 430 против 490 литров. Если вы не очень спешите с приобретением нового автомобиля, я бы предложил вам дождаться вывода на российский рынок Volvo XC40. Его колесная база — 2702 мм, больше, чем у всех одноклассников, и лишь на 4 миллиметра меньше, чем у достаточно крупного Nissan X-Trail, к примеру. Соответственно, салон автомобиля довольно просторен. Автомобиль комплектуется как бензиновыми моторами, так и дизелем D4 мощностью 190 л.с. в паре с 8-диапазонным автоматом Aisin и полным приводом на основе муфты Халдекс пятого поколения. И разумеется, XC40 окажется дешевле XC60.

Материалы по теме Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Mohave — супертест Добрый день, уважаемая редакция «За рулем». Исходные данные: после Лады Калины 2006 года, оставленной сыну, в декабре 2014 г. куплен хэтчбек Chevrolet Cruze. При этом С-класс был обязательным условием по моим антропометрическим данным. Однако, когда мы весной 2015 г. поехали на дачу, жена заметила, что неровности дороги отдаются на позвоночник и грыжи в области шеи так же, как в Калине. Появилась цель: купить следующее авто с более комфортной подвеской. Критерии: 1. D-класс 2. Универсал 3. Повыше клиренс (низкая «юбка» переднего бампера ограничивает часто). 4. Не более 250 л.с. 5. Не дороже 3 млн (налог на роскошь) 6. Японский или американский (по умолчанию более комфортная подвеска) 7. Цена в размерах, соизмеримых с годовым доходом. На сегодня даже с учетом пенсий жены и тещи наскребется не более 1,5 млн. Из моих прикидок получается оптимальным Subaru Outback. Т.е. от 2,3 млн до 2,8 млн. Аналоги от Volvo, Audi, Mersedes, BMW за пределами 3 млн. Skoda Superb Combi 4x4 есть, и стоит 2,5 млн, но 280 л.с. Volkswagen Passat Alltrack от 2,2 млн, в желаемой комплектации 2,4 млн. Т.к. срочности нет, сделал вывод, что нужно работать над повышением своих доходов до 2,5 млн в год. В этом случае, пусть это будет через год-полтора, альтернативой Subaru рассматриваю Kia Mohave, а скорее Ford Explorer. Эти кроссоверы 7-местные, а это будет востребовано в случае приезда в гости сына с семьей. Интересно Ваше профессиональное мнение по альтернативам Subaru Outback. С уважением, Ринат (г. Тольятти) Илья Пименов: — Зачем искать альтернативу, если вы решили, что вам подойдет Subaru Outback? Это хороший выбор. Ford Explorer и Kia Mohave — автомобили другого класса, со своими достоинствами и недостатками, к которым, в частности, относится больший, чем у Outback, расход топлива. Subaru легче, динамичнее, более «драйверский». Что же касается семиместности, то, конечно, вам будет приятно ехать всей своей большой семьей в одной машине, но на большое расстояние так вы вряд ли отправитесь. А иметь (и ежедневно возить с собой) пару дополнительных мест, по моему мнению, нерационально.

Материалы по теме Изящество или практичность? Citroen Grand C4 Picasso против VW Caddy Maxi Здравствуйте. Сейчас езжу на Тойота Isis 2004 года (правый руль), но пора менять бибику. Как всегда при просмотре нашего рынка, мне не приглянулось ничего. Нет, мне нравятся Мультивэны и Виано, но ценник у них заоблачный. Снова смотрю на правый руль, идеально было бы взять снова Тойоту Isis, но много слышу про повышение утильсбора, а от этого зависит бюджет покупки. Еще рассматриваю такие модели Тойоты, как Ракитс и Порте с двигателем 1.3. С уважением, Михаил Илья Пименов: — Понятно, что вам нравятся компактвэны и минивэны. Жаль, что вы не указали предел своих финансовых возможностей и где живете. Советовать что-либо в таком случае довольно сложно. Автомобили, предназначенные для внутреннего японского рынка, безусловно хороши, но предназначены для левостороннего движения при том, что у нас правосторонее. А адаптировать к нему «праворукую» машину и (или) адаптироваться самому, извините за каламбур, как-то неправильно — даже без учета утилизационного сбора. Возможно, вам стоит рассмотреть Hyundai H-1, который дешевле названных вами германских моделей. Примерно столько же стоят Citroen Grand C4 Picasso и C4 Picasso. Volkswagen Caddy при компактных внешних размерах очень вместителен. Другие «каблучки» — Citroen Berlingo Multispace и Fiat Doblo Combi. Я бы посоветовал изучить еще варианты Lada Largus и Renault Dokker. Места в них как минимум не меньше, чем в Porte.

Материалы по теме Выбираем кроссовер — «полный фарш» в В-классе или пустой С Добрый день!

Езжу сейчас на низеньком седане B-класса. Есть огромное желание пересесть на полный привод и что-нибудь повыше, кроссовер. Бюджет 850 тысяч плюс минус немного могу подзанять. Варианты, на мой взгляд, из нового — это Дастер. Будет новый авто, гарантия и маленькая вероятность на что-то нарваться. Из б/у попадает Кашкай первого поколения рестайлинг 2011–2013 гг., пробег от 50 до 100 тыс. км попадается в объявлениях. Бывают СанЙонг Актион, тоже более-менее пробеги адекватные. Друзья склоняют к RAV4, но это уже 10–11 года? скорее всего? и пробеги 100+ тысяч. Стоит ли связываться с такими Тойотами? Подыскивать Кашкай? Или взять Дастер, так как новый, но он, конечно, крайне утилитарен...

Спасибо!

С уважением, Юрий. Илья Пименов: — Я езжу на Toyota RAV4 2006 года. Автомобиль не подводит, но идеальным его не назовешь. Тесноватый, устаревший и «разговорчивый» салон, довольно скромный по объему багажник, невыдающаяся динамика при высоком расходе топлива, плохая шумоизоляция, посредственная устойчивость, слабая, вечно стучащая рулевая рейка. Если вы готовы мириться с этими недостатками, с вашими деньгами вполне реально найти неплохой экземпляр RAV4 третьего поколения. Естественно, состояние понравившейся машины должны оценивать мастера, хорошо знакомые именно с этой моделью. Благо, найти таких совсем нетрудно. Если вас смущает вопиющая утилитарность Renault Duster, возможно, стоит дождаться российского старта продаж рестайлинговой версии кроссовера. Либо рассмотреть кредитные программы Renault, предлагающиеся для Kaptur. А если готовы рассматривать китайские модели, советую найти дилера Chery и провести тест-драйв Tiggo 3 и Tiggo 5. Эти машины как раз укладываются в ваш бюджет. Правда, они только переднеприводные.

Материалы по теме Обновленный Subaru Outback — тест-драйв Добрый день! Подбираю просторный 5-местный автомобиль для семьи, обязательное условие — полный привод и дорожный просвет от 180 мм, бюджет 3 млн (включая каско). Пока остановился на обновленном Subaru Outback и Land Rover Discovery Sport. Что посоветуете? Корейский автопром не рассматриваю. Заранее спасибо, Дмитрий, Сочи. Илья Пименов: — Интересно было бы узнать, почему вы не рассматриваете корейский автопром. Разумеется, у Land Rover Discovery Sport чуть больше, чем у Subaru Outback, внедорожный потенциал, но ни та, ни другая машина не предназначены для движения вне дорог. Discovery Sport более экономичен и у него больше багажник. Плюс предлагается третий ряд сидений. Но главное — это совсем другой класс. Outback более легковой, он приятнее в управлении. Отговаривать ни от той, ни от другой машины не буду. Советую провести тест-драйв той и другой модели и проанализировать ощущения. Вы обозначили, что необходим полный привод и большой дорожный просвет. Смею предположить, что вы проживаете в регионе с не очень хорошими дорогами. Тогда предлагаю присмотреться к Ford Explorer или Toyota Land Cruiser Prado в недорогих комплектациях. Если мое предположение верно, то в первую очередь стоит присмотреться именно к Prado. Ехать по разбитой дороге на нем комфортнее, чем на Discovery Sport. Особенно эта разница заметна на втором ряду сидений, так что пассажиры оценят. Но про легковую управляемость Subaru придется забыть.

Материалы по теме Обновленная Skoda Octavia — RS против Скаута Добрый день! Моим первым автомобилем был Subaru WRX, 218 л.с. и 5 МТ. Сейчас владею Seat Leon Mk3, 1.8 TSI, 6 МТ. Задумался о смене авто, хочется полный привод и управляемость подобно первой Subaru, что можете посоветовать в диапазоне до 2 000 000 руб.? Нравится Пассат Алтрек, но цена с несколькими опциями уходит к 2,5 млн. (Дмитрий) Илья Пименов: — Subaru Outback, сейчас продающийся по цене от 2 019 000 рублей. Полный привод с активным распределением крутящего момента, субаровская управляемость. Но более рациональным выбором, конечно, будет продукция VAG. Советую присмотреться к Skoda Octavia Combi. Приподнятая версия Scout в ваш бюджет не укладывается, зато обычный универсал в топовой версии — вполне. Полный привод этой машине тоже доступен.

Материалы по теме Зачем переплачивать за кроссовер Доброго времени суток. Помогите с выбором автомобиля. В данный момент являюсь владельцем Поло седана 2011 г. Пришло время поменять авто. Главные критерии: больше объема внутри салона, клиренс хотя бы 170 мм. Живу за городом. Наличие полного привода не обязательно. Душа лежит к седанам. По ценовой политике: мой Поло 300 000 + 400 000 + готов 400 000 взять в кредит. Двигатель — не более 150 л.с. Автомобиль должен быть безопасным, качественным как снаружи, так и внутри. (Алексей) Илья Пименов: — Если душа лежит исключительно к седанам, то, боюсь, посоветовать вам что-то более просторное не смогу. На вместительном, но простеньком Nissan Almera после достаточно комфортного Поло вы ездить сами не захотите. Skoda Rapid по сравнению с Поло жестковат. Можно присмотреться к базовой версии Skoda Octavia, но будьте готовы, что за указанную сумму вы сможете позволить себе лишь «пустой» автомобиль. Клиренс «хотя бы 170 мм» и вовсе подразумевает кроссовер. Большой седан с таким дорожным просветом найти сложно. Тот же Volvo S60 Cross Country не подходит вам по цене и мощности. Впрочем, есть еще достаточно просторная Lada Vesta с клиренсом в 171 мм (и это при полной загрузке). Еще больше просвет у универсала Lada Vesta SW Cross — 203 мм. Впрочем, если вы готовы отдать за автомобиль около миллиона рублей, перед вами открывается довольно богатый выбор. Те же Renault Duster и Nissan Terrano, Renault Kaptur в начальных и средних комплектациях, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, SsangYong Tivoli и Tivoli XLV, Kia Sportage, DFM AX7 (по-настоящему просторный автомобиль с большим клиренсом), Lifan X60 (а скоро в продаже появится и Lifan X70), Chery Tiggo 3 и Tiggo 5, Geely Atlas в версиях Standard и Comfort… Вот минимальный список машин, которые стоит посмотреть. И провести тест-драйвы понравившихся, чтобы окончательно определиться с выбором.

Материалы по теме VW Polo GT против конкурентов: тест на «Смоленском кольце» Добрый день! Владею сейчас Грантой с автоматом 2013 г.в, пробег 52 000 км. Хочу менять авто. Денег по максимуму — 750 т.р. Хотелось бы, конечно, меньше, но таких машин вроде бы нет. Рассматриваю варианты Веста, Рио, Поло. Думаю пересесть на механику. Или все же остаться на автомате? Если брать Весту, то стоит ли платить за 1.8? Плюсом вижу французскую коробку и задние дисковые тормоза, хотя это скорее фан, барабаны дискомфорта не вызывают. Рио добротный вроде бы, но за эти деньги только 1.4 Комфорт на механике — за автомат надо доплатить еще 40 т.р. Солярис дороже на 30 т.р. Поло для меня темная лошадка. Может, что- то упустил? На что еще стоит посмотреть? (Сергей) Илья Пименов: — Седан Volkswagen Polo — хороший выбор. Автомобиль уже 7 лет производится по полному циклу на российском заводе под Калугой, полностью обеспечен запчастями и сервисом, досконально изучен мастерами. В качестве альтернативы я бы предложил рассмотреть Skoda Rapid, отличающийся в первую очередь типом кузова — лифтбек (в некоторых случаях он более практичен). Больше и объем багажника: 530 против 460 литров. У Рапида большая, по сравнению с Polo, колесная база, что обеспечивает простор салона. Плотнее подвеска и лучше управляемость. За ваши деньги можно приобрести версию Active со 110-сильным двигателем 1.6 MPI и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Материалы по теме Базовая Lada Vesta SW или нафаршированный Largus — что выбрать? Здраствуйте! Хочу купить новый семейный автомобиль. В наличии 550 тыс. руб. (есть возможность взять небольшой кредит). Нужен просторный автомобиль, желательно кузов универсал, так как временами приходится возить стройматериалы для строящегося дома. Что посоветуете взять: универсал или седан с прицепом? Машина берется на длительный срок. (Антон) Илья Пименов: — Советую взять универсал. Прицеп стоит дополнительных денег, его нужно регистрировать отдельно от машины, где-то хранить, если вы не умеете водить автомобиль с прицепом, придется учиться. Даже без кредита вы можете приобрести Lada Largus, который стоит сейчас от 445 000 до 577 000 рублей. Этот автомобиль просторен и довольно вынослив. Среди новых автомобилей конкурентов у Ларгуса нет.