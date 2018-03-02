«Прямая линия», в рамках которой мы предложили читателям свою помощь в выборе автомобиля, продолжает набирать обороты. Наш эксперт Илья Пименов ответил на новые вопросы.
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Добрый день. Надеюсь, что мой вопрос вам понравится. Живу со своей семьей (жена и двое детей 4 и 6 лет) в г. Туапсе. Есть семейный автомобиль Шкода Октавия А7 2013 г.в. с двигателем 1.4 и роботизированной коробкой. Была куплена в комплектации Элеганс в автокредит в сентябре 2013-го на 5 лет почти за 1 млн рублей. Недавно я купил в кредит квартиру. Кредитных средств взял порядка 1,5 млн рублей. Есть мысль продать свою машину и за счет этого погасить часть ипотеки, при этом нужно купить авто для нашей семьи — как можно дешевле, просто чтобы было на чем передвигаться. Желательно с автоматической коробкой, парктрониками. Из обязательного оборудования — кондиционер (у нас очень жарко летом). И два детских кресла нужно куда-то поставить. Планирую новый авто взять на 3–5 лет для последующей продажи, чтоб уже полностью выплатить ипотеку. Вот такие мысли, но, может, у вас есть иное предложение, которое можно рассмотреть в качестве альтернативы. Если нет — то какой автомобиль посоветуете? Спасибо. (Алексей)
Илья Пименов:
— Если вы рассматриваете только новые автомобили и вас не смущает еще один кредит, я бы предложил вариант Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (1.4 АКП). Стоимость автомобиля на данный момент — 769 900 рублей.
По программе «Старт» при сроке кредитования 36 месяцев и первом взносе 20% ежемесячно вам придется выплачивать 14 388 рублей.
А так как в вашей семье двое несовершеннолетних детей, на вас распространяется программа «Семейный автомобиль», касающаяся моделей Hyundai Solaris и Creta: клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос (в этом случае — 20%), а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля. Таким образом ежемесячный взнос уменьшится до 11 097 рублей.
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С уважением, Сергей
Илья Пименов:
— Отговаривать вас от покупки Hyundai Santa Fe я не стану. Самое неблагодарное занятие — смущать человека, уже выбравшего предмет покупки, другими вариантами. Тем более когда речь идет о таком серьезном предмете, как автомобиль.
Что касается приобретения автомобиля предыдущего поколения накануне выхода на рынок нового, очевидные плюсы таковы. Во-первых, у дилера можно получить немаленькую скидку (размер обсуждается индивидуально) и еще какие-то бонусы (привилегированное обслуживание, аксессуары в подарок и т.д.). Понятно, что продавец заинтересован в быстром освобождении от «залежавшегося» товара. Так можно получить скидку в 20–25%.
Плюс у вас наверняка будет приличный выбор из нераспроданных машин: не придется ждать выполнения своего заказа.
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Хочу купить автомобиль Равон Нексия 2018. Езжу в основном с работы и на работу (25 км), раз-два в месяц в город (500 км в день). Как дела с надежностью у Равона? И, главное, стоимость владения: расходы на топливо, ТО, удешевление, ОСАГО, резина и т.д.?
С уважением, Сергей
Илья Пименов:
— Не секрет, что современный Ravon Nexia — перелицованный Сhevrolet Aveo T250 образца 2006 года — автомобиль проверенный. Советую изучить многочисленные материалы об опыте эксплуатации Aveo, чтобы составить представление о его надежности. В принципе, автомобиль зарекомендовал себя неплохо.
Что касается удешевления, сразу после покупки новый автомобиль теряет 15–20% цены, а потом ежегодно по 10% остаточной стоимости.
Согласно техническим характеристикам, расход топлива в смешанном цикле у этого автомобиля — 7 литров на 100 километров. В реальности расход будет, конечно, чуть выше.
Автомобиль комплектуется колесными дисками диаметром 14 или 15 дюймов и, соответственно, недорогими шинами.
Стоимость ОСАГО зависит от многих факторов: возраст, водительский стаж, место жительства и т.д. Вы без проблем прикинете стоимость страховки в любом из многочисленных онлайн-калькуляторов.
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Илья Пименов:
— Здравствуйте, Иван! Если ваш вопрос состоит в том, имеет ли смысл менять Рапид на Октавию, мой ответ — да, имеет, если у вас есть финансовая возможность, так как это повышение класса автомобиля. И лучше выбрать более мощную версию, даже если вы стараетесь максимально строго соблюдать ПДД. Более мощная и скоростная версия повысит безопасность и увеличит удобство движения.
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Илья Пименов:
— Безусловно, охотнику и рыболову рамный внедорожник подходит намного лучше, чем кроссовер, так что я поддерживаю ваше решение. Советовать другие варианты не буду, так как из рамных внедорожников в указанном диапазоне только УАЗы и китайские модели, и все они — со своими «нюансами». Mitsubishi Pajero Sport — вполне разумный выбор.
Только автомобиль сейчас комплектуется дизелем 2.4, а не 2.5, как вы указали. И стоимость начинается от 2 199 000 рублей.
Если речь о подержанном Паджеро Спорт (машина второго поколения), то любые опции второстепенны, в первую очередь следует искать машину в наилучшем состоянии.
А самыми полезными опциями для дизельной машины я бы считал всевозможные подогревы.
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Илья Пименов:
— Мое мнение — нужно покупать то, что больше нравится и на что хватает денег, не оглядываясь на мнение окружающих и тем более маркетологов, рисующих всевозможные портреты типичных покупателей. Необходимо только учесть, что автомобиль придется не только купить, но и содержать. И если у вас хватает на Тойоту — отлично.
Не забывайте о том, что у Хайлендера постоянный полный привод, тогда как Мазда по умолчанию переднеприводная. Если вы часто выезжаете с семьей на природу или планируете это делать, одно это может определить ваш выбор.
Кроме того, Хайлендер просторнее и динамичнее, чем CX-9. Хотя у него более простой интерьер и довольно консервативный дизайн экстерьера. Впрочем, для меня это скорее достоинство.
Плюс ко всему, Хайлендер будет проще продать, когда вы решите поменять автомобиль.
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Илья Пименов:
— 110-сильная версия дороже на 40 тысяч рублей.
На мой взгляд, это оправданная плата за большее удобство при езде. До 100 км/ч 110-сильный Polo с механической коробкой передач разгоняется быстрее на 0,8 секунды. Очевидно, на более мощной машине удобнее и безопаснее совершать обгоны.
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Еще хотел бы добавить. Мне очень нравятся по дизайну французские автомобили Peugeot родом из 2000-х годов, универсал 407 выглядит снаружи очень достойно, жалко, что 408 сейчас только седан. Я ищу именно универсал с целью закупки мебели для будущей квартиры в Подмосковье, плюс переезд. Еще универсалы отличны для дальних путешествий, но главным преимуществом считаю задний дворник, так можно всегда сохранять хороший обзор. Правда ли, что французские Peugeot в нашей стране трудно приживаются и только последние годы, начиная с 2013-го, уже с нормальной проходимостью? Почему же на них все так сильно жалуются, а обзоров так мало?
Заранее спасибо за ваш ответ!
Илья Пименов:
— Олег, приятно встретить ценителя универсалов. Этот тип кузова у нас в стране недооценен.
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Если автомобиль начал сыпаться (хотя это удивительно при таком пробеге), поможет только капитальный ремонт, который в вашем случае нерационален. И ждать, пока на вторичном рынке появятся подходящие Весты-универсалы, не стоит.
Не хочу критиковать Peugeot, но выбор французских универсалов у нас откровенно невелик — найти достойный экземпляр с вашими деньгами будет тяжеловато. Я бы советовал посмотреть другие варианты, например Volkswagen Passat. Вы можете купить крепкую машину, выпущенную в 2008–2010 годах. С 500 тысячами вы можете приобрести и Ford Focus Turnier — скорее всего, второго поколения, после рестайлинга 2007 года. Если, конечно, вас устроит дорожный просвет в 150–155 мм (насколько я понимаю из вопроса, этот параметр для вас очень важен). Если бы он не имел такого значения, я бы предложил вам присмотреться к универсалам Chevrolet Lacetti и Сruze.
Но по клиренсу практически вне конкуренции как раз Lada Largus. А обзор в Ларгусе не так уж и плох — при правильной настройке водительского кресла и зеркал. Может быть, вам стоит еще раз присмотреться?
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Илья Пименов:
— Ролики в YouTube трудно отнести к достоверным источникам информации. Ту же Короллу, как и прочие современные автомобили, блогеры также упрекают в «масложоре» — что является очевидным преувеличением, мягко говоря.
У Шкоды действительно были проблемы с расходом масла, но только на двигателях 1.8 серии CDA (не всех). Сейчас производитель допускает расход до 0,5 л на 1000 км.
Я бы не стал отказываться от машины из-за необходимости время от времени контролировать уровень масла. В конце концов, современные машины и так практически не требуют от нас внимания. А новые автомобили обеспечены немаленькой гарантией.
При строгом соблюдении интервалов техобслуживания у вас вряд ли возникнут проблемы.
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Илья Пименов:
— Если не сильно волнует цена — BMW X2 xDrive 20i. Архитектура — как у Кантримена, но по всем параметрам чуть лучше. Разгон до сотни за 7,7 секунды.
Пару лет назад в конкуренты Golf GTI я бы предложил Ford Focus ST, Opel Astra OPC, Renault Megane RS… Теперь про эти машины остается только вспоминать.
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Великолепный автомобиль! Но пробег больше 200 тысяч намекает, что ничто не вечно. Я понимаю, что сейчас одноклассников по возможностям, предлагаемым моим авто, нет. Сейчас нет компактных кроссоверов с 7 местами, открывающимся задним стеклом, складывающимся передним сиденьем, атмосферным двигателем и японским гидроавтоматом. Ищу нечто похожее на то, чем владею, но готов опуститься на землю по ценовым соображениям.
Мои критерии выбора:
С уважением, Олег
Илья Пименов:
— Не вполне ясно, что именно для вас в приоритете: компактность машины или семиместность? Или же именно атмосферный двигатель и японский автомат? А может быть, возможность эксплуатации автомобиля на газовом топливе? Вы также не обозначили предел своих финансовых возможностей.
Если для вас не принципиально наличие полного привода, имеет смысл присмотреться к так называемой «коммерческой» технике, типа Peugeot Partner Tepee или Volkswagen Caddy (может быть 7-местным). Хотя немцы предпочитают ставить свои роботизированные коробки DSG, а не японские автоматы. И малокубатурные наддувные моторы, а не атмосферники. Однако все «каблучки» вместительны и выдерживают большие пробеги. Интересна модель Citroen Berlingo Multispace. Недавно на нашем рынке появился Renault Dokker, вполне подходящий на роль семейного автомобиля.
Но, как мне кажется, немного ближе к вашему запросу такие автомобили, как Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
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