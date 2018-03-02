Материалы по теме Авто в кредит: популярные программы от Ford, Hyundai, Renault, Peugeot Добрый день. Надеюсь, что мой вопрос вам понравится. Живу со своей семьей (жена и двое детей 4 и 6 лет) в г. Туапсе. Есть семейный автомобиль Шкода Октавия А7 2013 г.в. с двигателем 1.4 и роботизированной коробкой. Была куплена в комплектации Элеганс в автокредит в сентябре 2013-го на 5 лет почти за 1 млн рублей. Недавно я купил в кредит квартиру. Кредитных средств взял порядка 1,5 млн рублей. Есть мысль продать свою машину и за счет этого погасить часть ипотеки, при этом нужно купить авто для нашей семьи — как можно дешевле, просто чтобы было на чем передвигаться. Желательно с автоматической коробкой, парктрониками. Из обязательного оборудования — кондиционер (у нас очень жарко летом). И два детских кресла нужно куда-то поставить. Планирую новый авто взять на 3–5 лет для последующей продажи, чтоб уже полностью выплатить ипотеку. Вот такие мысли, но, может, у вас есть иное предложение, которое можно рассмотреть в качестве альтернативы. Если нет — то какой автомобиль посоветуете? Спасибо. (Алексей) Илья Пименов: — Если вы рассматриваете только новые автомобили и вас не смущает еще один кредит, я бы предложил вариант Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (1.4 АКП). Стоимость автомобиля на данный момент — 769 900 рублей. По программе «Старт» при сроке кредитования 36 месяцев и первом взносе 20% ежемесячно вам придется выплачивать 14 388 рублей. А так как в вашей семье двое несовершеннолетних детей, на вас распространяется программа «Семейный автомобиль», касающаяся моделей Hyundai Solaris и Creta: клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос (в этом случае — 20%), а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля. Таким образом ежемесячный взнос уменьшится до 11 097 рублей.

Материалы по теме Hyundai рассказала все подробности о Santa Fe четвертого поколения Добрый день . У меня Хендэ Санта Фе 2011 г.в. (автомат, 2.4, 174 л.с., бензин), уже почти 7 лет эксплуатирую данный автомобиль. С декабря 2017 и по сей день компания Hyundai проводит акцию по продаже Санта Фе третьего поколения, причем с интересными скидками. Так, новый Санта Фе (3-го поколения) 2017 г.в., в комплектации Комфорт (дизель, 2.2, 199 л.с., автомат) при базовой цене 2 200 000 руб. продается со скидкой 420 тыс. рублей. Есть вероятность, что в итоге скидка составит 520 тыс. рублей. Таким образом, можно приобрести новый автомобиль примерно за 1 700 000 руб. Ценник соблазнительный, конечно, при нынешних-то ценах! Но вот-вот уже выйдет новый Санта Фе (4-го поколения). Стоит ли брать машину уходящего поколения? Какие минусы и плюсы при приобретении такого авто? А может, вы предложите вообще другой вариант? Спасибо.

С уважением, Сергей Илья Пименов: — Отговаривать вас от покупки Hyundai Santa Fe я не стану. Самое неблагодарное занятие — смущать человека, уже выбравшего предмет покупки, другими вариантами. Тем более когда речь идет о таком серьезном предмете, как автомобиль. Что касается приобретения автомобиля предыдущего поколения накануне выхода на рынок нового, очевидные плюсы таковы. Во-первых, у дилера можно получить немаленькую скидку (размер обсуждается индивидуально) и еще какие-то бонусы (привилегированное обслуживание, аксессуары в подарок и т.д.). Понятно, что продавец заинтересован в быстром освобождении от «залежавшегося» товара. Так можно получить скидку в 20–25%. Плюс у вас наверняка будет приличный выбор из нераспроданных машин: не придется ждать выполнения своего заказа.

Материалы по теме Какие автомобили меньше теряют в цене? Добрый день !

Хочу купить автомобиль Равон Нексия 2018. Езжу в основном с работы и на работу (25 км), раз-два в месяц в город (500 км в день). Как дела с надежностью у Равона? И, главное, стоимость владения: расходы на топливо, ТО, удешевление, ОСАГО, резина и т.д.? С уважением, Сергей Илья Пименов: — Не секрет, что современный Ravon Nexia — перелицованный Сhevrolet Aveo T250 образца 2006 года — автомобиль проверенный. Советую изучить многочисленные материалы об опыте эксплуатации Aveo, чтобы составить представление о его надежности. В принципе, автомобиль зарекомендовал себя неплохо. Что касается удешевления, сразу после покупки новый автомобиль теряет 15–20% цены, а потом ежегодно по 10% остаточной стоимости. Согласно техническим характеристикам, расход топлива в смешанном цикле у этого автомобиля — 7 литров на 100 километров. В реальности расход будет, конечно, чуть выше. Автомобиль комплектуется колесными дисками диаметром 14 или 15 дюймов и, соответственно, недорогими шинами. Стоимость ОСАГО зависит от многих факторов: возраст, водительский стаж, место жительства и т.д. Вы без проблем прикинете стоимость страховки в любом из многочисленных онлайн-калькуляторов.

Материалы по теме Skoda за миллион: «пустая» Octavia или нафаршированный Rapid? Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «За рулем». У меня такой вопрос. Езжу на автомобиле Шкода Рапид 1.6 (110 л.с.), 6АТ в комплектации «Амбишн+» и зимний пакет. Цвет белый. Авто в целом доволен, но хочу купить Октавию А7 FL 1.6 (110 л.с.) 6АТ или 1.4 (150 л. с.) ДСГ. в той же комплектации или «Стайл». Желательно последний. Цвет серебристый. Езжу умеренно спокойно. Трасса/город — 40/60. Все в пределах ПДД. Живу в так называемом моногороде, в области. ЮФО. До ближайшего дилера Шкоды (он находится в областном центре) около 170 км. За год проезжаю где-то 10–12 тыс. км, стаж вождения чуть больше 3-х лет. Спасибо! (Иван) Илья Пименов: — Здравствуйте, Иван! Если ваш вопрос состоит в том, имеет ли смысл менять Рапид на Октавию, мой ответ — да, имеет, если у вас есть финансовая возможность, так как это повышение класса автомобиля. И лучше выбрать более мощную версию, даже если вы стараетесь максимально строго соблюдать ПДД. Более мощная и скоростная версия повысит безопасность и увеличит удобство движения.

Материалы по теме Лучшие полноприводные автомобили! Рейтинг ЗР Добрый день ! Планирую поменять Mitsubishi ASX 1.6 на Паджеро Спорт 2.5 дизель 2012 — 2015 г. в. с механикой. ASX эксплуатирую в Карелии, зимой часто не хватает полного привода, да и летом дороги — одно название. Спорт планирую взять на 3–5 лет. Как оцениваете мой выбор, к каким опциям стоит присмотреться при покупке (хотя на механике их гораздо меньше, но больше склоняюсь к механической коробке). Эксплуатировать планирую круглый год в городе, по трассе, также лес (охота, рыбалка). Может, что-то стоящее предложите в диапазоне 1 000 000 — 1 300 000 рублей? Заранее спасибо! (Роман) Илья Пименов: — Безусловно, охотнику и рыболову рамный внедорожник подходит намного лучше, чем кроссовер, так что я поддерживаю ваше решение. Советовать другие варианты не буду, так как из рамных внедорожников в указанном диапазоне только УАЗы и китайские модели, и все они — со своими «нюансами». Mitsubishi Pajero Sport — вполне разумный выбор. Только автомобиль сейчас комплектуется дизелем 2.4, а не 2.5, как вы указали. И стоимость начинается от 2 199 000 рублей. Если речь о подержанном Паджеро Спорт (машина второго поколения), то любые опции второстепенны, в первую очередь следует искать машину в наилучшем состоянии. А самыми полезными опциями для дизельной машины я бы считал всевозможные подогревы.

Материалы по теме Семиместные кроссоверы — большой тест «За рулем» Добрый день ! Очень рад, что появилась «Прямая линия» от журнала «За рулем». У меня такой вопрос. Планирую весной покупку машины. Выбираю в сегменте 7-местных кроссоверов, потому что хочу купить универсальную машину, чтобы ее хватало на все аспекты моей жизни. Мне 30 лет. Есть жена и пока один ребенок. Сразу скажу, покупка дается не слишком легко в финансовом плане, придется занимать круглую сумму у родственников. Хайлендер, конечно, сильно привлекает комфортом, просторным салоном, разными приятными мелочами, но отталкивает ценой, расходом топлива и устаревшей мультимедиа. Поэтому всерьез задумываюсь о Мазде CX-9. Мне кажется, по надежности они одинаковы, но различны по возрастному цензу — Хайлендер лет на 40, а если тебе 30 и у тебя растущая семья, то это Мазда CX-9. как вы считаете? Какие еще могут быть аргументы «за» и «против»? Все что ниже ценником не внушает доверия по надежности. Посоветуйте — что выбрать? (Без подписи) Илья Пименов: — Мое мнение — нужно покупать то, что больше нравится и на что хватает денег, не оглядываясь на мнение окружающих и тем более маркетологов, рисующих всевозможные портреты типичных покупателей. Необходимо только учесть, что автомобиль придется не только купить, но и содержать. И если у вас хватает на Тойоту — отлично. Не забывайте о том, что у Хайлендера постоянный полный привод, тогда как Мазда по умолчанию переднеприводная. Если вы часто выезжаете с семьей на природу или планируете это делать, одно это может определить ваш выбор. Кроме того, Хайлендер просторнее и динамичнее, чем CX-9. Хотя у него более простой интерьер и довольно консервативный дизайн экстерьера. Впрочем, для меня это скорее достоинство. Плюс ко всему, Хайлендер будет проще продать, когда вы решите поменять автомобиль.

Материалы по теме Новый Солярис против Весты, Поло и Фиесты Какой Фольксваген Поло выбрать: 90 л.с. или 110 л.с в комплектации Драйв? (Без подписи) Илья Пименов: — 110-сильная версия дороже на 40 тысяч рублей. На мой взгляд, это оправданная плата за большее удобство при езде. До 100 км/ч 110-сильный Polo с механической коробкой передач разгоняется быстрее на 0,8 секунды. Очевидно, на более мощной машине удобнее и безопаснее совершать обгоны.

Материалы по теме Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору Здравствуйте . Меня зовут Олег. У меня сейчас Приора универсал 2011 года с пробегом 75 000 км (это точно не скручено) и в хорошем техническом состоянии, а вот с ЛКП — так себе. Автомобиль полностью устраивает, наверное, из-за того, что никогда не ездил на иномарках и не узнал, каково это. Плюс мне неизвестно, как заказывать запчасти на них. Скоро ожидается ипотека, а прибыль после всех трат в месяц — 35 000 рублей. Передо мной стоит сложный выбор. Либо и дальше ездить на этой же машине еще лет 5 и капиталить, либо взять что-нибудь поновее, чтобы еще лет 7 можно было ремонтировать несложные агрегаты, ведь ипотека коварная штука, а Приора уже может начать посерьезнее ломаться (начиная со сцепления при 100 000 пробега). Мне бы нужен примерно такого же размера универсал только с механической КП. Я приглядываюсь к Hyundai i30, но объявлений о продаже машин более свежего года почти нет. Видимо, агрегат надежный и всем нравится, правда, клиренс автомобиля очень расстраивает. Ларгус в принципе неплохой, но его КП настроена на высокие обороты и явно не для шоссе; и плохой обзор из-за таких дверей. Как считаете, стоит ли мне подождать б/у Весты универсал, чтобы она стоила около 500 тысяч рублей, или же б/у иномарки будут достойнее? А может, еще проще вложить в Приору 200 000 рублей и сделать ее как новую? Ведь до сих пор «десятки» и «девятки» и дальше ездят. Еще хотел бы добавить. Мне очень нравятся по дизайну французские автомобили Peugeot родом из 2000-х годов, универсал 407 выглядит снаружи очень достойно, жалко, что 408 сейчас только седан. Я ищу именно универсал с целью закупки мебели для будущей квартиры в Подмосковье, плюс переезд. Еще универсалы отличны для дальних путешествий, но главным преимуществом считаю задний дворник, так можно всегда сохранять хороший обзор. Правда ли, что французские Peugeot в нашей стране трудно приживаются и только последние годы, начиная с 2013-го, уже с нормальной проходимостью? Почему же на них все так сильно жалуются, а обзоров так мало? Заранее спасибо за ваш ответ! Илья Пименов: — Олег, приятно встретить ценителя универсалов. Этот тип кузова у нас в стране недооценен. Материалы по теме Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени Если автомобиль начал сыпаться (хотя это удивительно при таком пробеге), поможет только капитальный ремонт, который в вашем случае нерационален. И ждать, пока на вторичном рынке появятся подходящие Весты-универсалы, не стоит. Не хочу критиковать Peugeot, но выбор французских универсалов у нас откровенно невелик — найти достойный экземпляр с вашими деньгами будет тяжеловато. Я бы советовал посмотреть другие варианты, например Volkswagen Passat. Вы можете купить крепкую машину, выпущенную в 2008–2010 годах. С 500 тысячами вы можете приобрести и Ford Focus Turnier — скорее всего, второго поколения, после рестайлинга 2007 года. Если, конечно, вас устроит дорожный просвет в 150–155 мм (насколько я понимаю из вопроса, этот параметр для вас очень важен). Если бы он не имел такого значения, я бы предложил вам присмотреться к универсалам Chevrolet Lacetti и Сruze. Но по клиренсу практически вне конкуренции как раз Lada Largus. А обзор в Ларгусе не так уж и плох — при правильной настройке водительского кресла и зеркал. Может быть, вам стоит еще раз присмотреться?

Материалы по теме 10 основных причин, почему мотор жрет масло Добрый день . Подскажите, стоит ли покупать Шкоду Октавию? Рассматриваем 2 варианта — 1.6 на автомате или 1.4 на механике. Просмотрели кучу роликов в ютуб, в основном вопросы вызывает мотор. Будут ли с ним проблемы? На самом ли деле там серьезный масложор из-за слабых колец на поршнях? Или все-таки рассмотреть другие варианты? Например, Короллу или Ситроен? (Руслан) Илья Пименов: — Ролики в YouTube трудно отнести к достоверным источникам информации. Ту же Короллу, как и прочие современные автомобили, блогеры также упрекают в «масложоре» — что является очевидным преувеличением, мягко говоря. У Шкоды действительно были проблемы с расходом масла, но только на двигателях 1.8 серии CDA (не всех). Сейчас производитель допускает расход до 0,5 л на 1000 км. Я бы не стал отказываться от машины из-за необходимости время от времени контролировать уровень масла. В конце концов, современные машины и так практически не требуют от нас внимания. А новые автомобили обеспечены немаленькой гарантией. При строгом соблюдении интервалов техобслуживания у вас вряд ли возникнут проблемы.

Материалы по теме BMW рассекретила российские цены на кроссовер X2 Добрый день. живу в Москве. езжу на Мини Кантримен Купер С. В принципе авто полностью устраивает: полный привод для зимнего двора, динамика, удобство параллельной парковки внутри ТТК из-за малых габаритов машины, вместимость для семьи из четырех человек. Но пора менять авто, хотелось бы спросить совета, что бы приобрести, чтобы по всем параметрам было чуточку лучше!:)

Динамичнее (сейчас 8,2 с до сотни, хотелось бы 7–7,5)

Габариты авто полностью устраивают (смотрел, сидел в соседнем дворе новый Кантримен — ну, уже шаланда, а не собранный бульдог из мультфильма Том&Джерри. Прокатился на новом Клабмене Купер С — тоже не то: низко сидишь, авто широкое. Купер С трехдверка маловата для семьи (хотя кайфовая), пятидверка — несуразная с номинальными дверьми сзади.

Хотел бы Гольф GTI, но его уже не возят к нам. Ваши предложения? С уважением, Дмитрий Илья Пименов: — Если не сильно волнует цена — BMW X2 xDrive 20i. Архитектура — как у Кантримена, но по всем параметрам чуть лучше. Разгон до сотни за 7,7 секунды. Пару лет назад в конкуренты Golf GTI я бы предложил Ford Focus ST, Opel Astra OPC, Renault Megane RS… Теперь про эти машины остается только вспоминать.