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Jetour расширяет предложение для российских покупателей

Кроссовер Jetour Dashing получил два новых цвета в России

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Для покупателей городского кроссовера Dashing расширилась возможность выбора цвета автомобиля.

В августе у модели появится два новых цвета: Techno Grey (светло-серый) и Aurora Green (изумрудно-зеленый). Они добавятся к существующим сегодня «Галактическому черному», «Лунному белому», «Шелковому красному», «Ванильному голубому» и «Призрачному серому». Кроссоверы в новых цветах можно будет выбрать в одном из двух интерьеров: красно-черном или серо-белом.

Jetour Dashing в новых цветах кузова появится у официальных дилеров бренда в России до конца августа 2023 года.

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«Новые цвета экстерьера позволят Dashing еще больше подчеркнуть индивидуальность модели и ее владельца, а также выделиться в городском потоке», – отмечается в сообщении компании.

На российском рынке Jetour Dashing представлен в двух версиях. Первая – с 1,5-литровым мотором (147 л.с.) с МКП или с роботом. Второй вариант – с 1,6-литровым двигателем (190 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

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Источник и фото: пресс-релиз Jetour

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