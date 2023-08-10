Jetour расширяет предложение для российских покупателей
Для покупателей городского кроссовера Dashing расширилась возможность выбора цвета автомобиля.
В августе у модели появится два новых цвета: Techno Grey (светло-серый) и Aurora Green (изумрудно-зеленый). Они добавятся к существующим сегодня «Галактическому черному», «Лунному белому», «Шелковому красному», «Ванильному голубому» и «Призрачному серому». Кроссоверы в новых цветах можно будет выбрать в одном из двух интерьеров: красно-черном или серо-белом.
Jetour Dashing в новых цветах кузова появится у официальных дилеров бренда в России до конца августа 2023 года.
«Новые цвета экстерьера позволят Dashing еще больше подчеркнуть индивидуальность модели и ее владельца, а также выделиться в городском потоке», – отмечается в сообщении компании.
На российском рынке Jetour Dashing представлен в двух версиях. Первая – с 1,5-литровым мотором (147 л.с.) с МКП или с роботом. Второй вариант – с 1,6-литровым двигателем (190 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.
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Источник и фото: пресс-релиз Jetour
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