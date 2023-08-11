Осенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделей

Exeed в 2023 году представит на российском рынке обновленные кроссоверы VX и LX

Вслед за выводом на рынок купеобразного кроссовера RX, бренд Exeed готовит для российского рынка еще две новинки. Уже осень компания намерена начать продажи обновленных паркетников LX и VX, которые не так давно дебютировали в Китае.

Новая версия VX внешне почти не отличается от предшественника. Наиболее заметные изменения произошли в дизайне салона. Также он стал богаче по оснащению – кроме 10 подушек безопасности там 23 динамика аудиосистемы и дополнительные электронные помощники. Мотор остался прежним – двухлитровым мощностью 261 л.с., но появился новый 8-ступенчатый автомат. На китайском рынке обновленный Exeed VX в пересчете на рубли предлагается по цене 2,61-3,15 млн. Российские цены будут явно выше.

Сравнение кроссоверов Exeed VX первого и второго поколений на презентации

Exeed VX второго поколения Exeed VX второго поколения

В обновленном LX основные изменения также произошли в интерьере – полностью обновились передняя панель, центральный тоннель и дверные карты, плюс появился новый двухспицевый руль от «старших» моделей бренда. В Китае LX предложен с двигателями 1,5, 1,6 и 2,0 л, есть и гибридная версия. Цены в пересчете на рубли – 1,48-2,19 млн.

Exeed LX Exeed LX

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Источник и фото: Китайские автомобили