#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Осенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделейОсенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделей
Exeed в 2023 году представит на российском...
«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом
Новый автомобиль «Автотора» - испытания уже...
АВТОВАЗ не исключил подорожание LadaАВТОВАЗ не исключил подорожание Lada
Цены на дорогие версии Lada могут повыситься,...

Осенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделей

Exeed в 2023 году представит на российском рынке обновленные кроссоверы VX и LX

Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Вслед за выводом на рынок купеобразного кроссовера RX, бренд Exeed готовит для российского рынка еще две новинки. Уже осень компания намерена начать продажи обновленных паркетников LX и VX, которые не так давно дебютировали в Китае.

Новая версия VX внешне почти не отличается от предшественника. Наиболее заметные изменения произошли в дизайне салона. Также он стал богаче по оснащению – кроме 10 подушек безопасности там 23 динамика аудиосистемы и дополнительные электронные помощники. Мотор остался прежним – двухлитровым мощностью 261 л.с., но появился новый 8-ступенчатый автомат. На китайском рынке обновленный Exeed VX в пересчете на рубли предлагается по цене 2,61-3,15 млн. Российские цены будут явно выше.

Сравнение кроссоверов Exeed VX первого и второго поколений на презентации
Сравнение кроссоверов Exeed VX первого и второго поколений на презентации
Exeed VX второго поколения
Exeed VX второго поколения

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В обновленном LX основные изменения также произошли в интерьере – полностью обновились передняя панель, центральный тоннель и дверные карты, плюс появился новый двухспицевый руль от «старших» моделей бренда. В Китае LX предложен с двигателями 1,5, 1,6 и 2,0 л, есть и гибридная версия. Цены в пересчете на рубли – 1,48-2,19 млн.

Exeed LX
Exeed LX

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник и фото: Китайские автомобили

Сравнение кроссоверов Exeed VX первого и второго поколений на презентации
Exeed VX второго поколения
Exeed VX второго поколения
Exeed LX
Exeed LX

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0