Торговцев диагностическими картами взяли на карандаш

Минтранс усилил контроль за экспертами техосмотра

Министерство транспорта разработало проект поправок к приказу №151 с новыми требованиями к операторам ТО. Эти требования должны закрыть лазейки для мошенников.

По действующим правилам, компания, выходящая на рынок, подает в Российский союз автостраховщиков (РСА) пакет документов, включая расчет пропускной способности будущих пунктов техосмотра.

В формулу закладывается, в частности, число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов. Это было сделано для того, чтобы не дать мошенникам оформлять неограниченное количество диагностических карт без проверки авто.

Однако позже в документе были обнаружены «недостатки». В Минтрансе пояснили, что действующая методика позволяет недобросовестным коммерсантам заявлять завышенную пропускную способность. Конечно же, больше машин они не проверяют, а зарабатывают на нелегальной продаже диагностических карт.

Теперь Минтранс впишет в приказ формулу расчета предельного числа экспертов, привязав этот показатель к количеству диагностических постов, размерам помещения пункта и т. д. В документе появятся и критерии расчета рабочего времени этих работников.

О техосмотре

В России с декабря 2021 года техосмотр обязателен только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы частного транспорта должны проходить его при внесении изменений в конструкцию своего автомобиля, если сменился собственник и требуется поставить ТС на учет, — и то только для машин старше четырех лет.

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Источник: «Коммерсант»