На «Комтрансе-2023» покажут спецтехнику Shenzhou

Shenzhou представит на «Комтрансе-2023» самосвалы, мусоровозы и подметальные машины

Китайская компания разместит на своем стенде целый арсенал специальной и коммерческой техники: самосвалы с колесной формулой 6х4 и 8х4, тягач Beijing X9-580Ps 6x4, три мусоровоза с задней загрузкой модификаций CGJ5254ZYSDFE6, CGJ5126ZYSDFE6 и CGJ5189ZYSDFE6, подметальные и подметально-вакуумные машины.

Самосвалы Shenzhou 6х4 и 8х4, созданные китайскими и российскими инженерами, имеют повышенную надежность и комфорт с учетом сурового российского климата. Они оснащены дизельным четырехтактным двигателем экостандарта Евро 5 с турбонаддувом, электронным управлением common rail высокого давления и коробкой передач FAST GEAR модели 12JSDX220TA с повышенной и пониженной передачей и коробкой отбора мощности КОМ QH50.

Самосвал Shenzhou 6х4

Седельный тягач Beijing X9-580Ps 6Х4 - мощное коммерческое транспортное средство, предназначенное для перевозки крупных грузов на дальние расстояния. По желанию заказчика, модель может быть оснащена различными модификациями двигателей.

Мусоровозы с автоматической задней загрузкой имеют ряд конструктивных решений, которые позволяют им работать продуктивнее, чем традиционные модели с боковым манипулятором. У них есть возможность лучше уплотнять мусор и обслуживать различные типы контейнеров – от 0,12 до 1,1 кубометра.

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«За рулем» напоминает, что на «Комтрансе-2023» пройдет церемония награждения победителей самого престижного в России автомобильного конкурса Гран-при «За рулем» для коммерческих автомобилей. Первые лица компаний-победителей конкурса получат награды из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru

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Источник, фото: «Комтранс-2023»