Электромобили «Москвич» теперь можно приобрести со скидкой по госпрограмме

Вступили в силу специальные условия льготного кредитования на приобретение «Москвич 3е»

В июле автозавод «Москвич» был включен в специальный инвестиционный контракт как технологический партнер КАМАЗа, что предусматривает распространение на автомобили «Москвич» госпрограммы стимулирования спроса.

Сегодня было объявлено, что программа стартовала.

«Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля Москвич 3е на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей)», - говорится в сообщении компании.

Также программа распространяется и на покупку электромобилей в лизинг. В этом случае скидка составит от 10 до 25%.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2023 года автопроизводитель поднял цены как на бензиновую, так и на электрическую версии «Москвича». Причем электромобиль прибавил в цене почти 400 тыс. рублей. Цены у дилеров на эту модель начинаются от 3,95 млн рублей.

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Источник, фото: Москвич