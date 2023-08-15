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Электромобили «Москвич» теперь можно приобрести со скидкой по госпрограмме

Вступили в силу специальные условия льготного кредитования на приобретение «Москвич 3е»

В июле автозавод «Москвич» был включен в специальный инвестиционный контракт как технологический партнер КАМАЗа, что предусматривает распространение на автомобили «Москвич» госпрограммы стимулирования спроса.

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Сегодня было объявлено, что программа стартовала.

«Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля Москвич 3е на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей)», - говорится в сообщении компании.

Также программа распространяется и на покупку электромобилей в лизинг. В этом случае скидка составит от 10 до 25%.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2023 года автопроизводитель поднял цены как на бензиновую, так и на электрическую версии «Москвича». Причем электромобиль прибавил в цене почти 400 тыс. рублей. Цены у дилеров на эту модель начинаются от 3,95 млн рублей.

Источник, фото: Москвич

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