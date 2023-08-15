Спрос на Москвич у чиновников и организаций вырос в десятки раз

«Тендерплан»: спрос на автомобили Москвич в тендерных закупках вырос в 27 раз

Аналитики фиксируют повышение спроса на автомобили Москвич в рамках тендерных закупок – как государственных, так и коммерческих. По словам гендиректора поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максима Кузнецова, за весь 2022 год был проведен всего один коммерческий тендер на 1,9 млн рублей, а в первом полугодии эта сумма оказалась многократно перекрыта.

«Согласно данным нашей системы, за весь 2022 год на закупку этих автомобилей был проведен всего один коммерческий тендер, на сумму 1,9 млн рублей. А в I полугодии 2023 года уже было размещено пять коммерческих тендеров и 20 госзакупок с запросом поставки автомобиля Москвич на общую сумму около 51,9 млн рублей», – рассказал Кузнецов.

Из этого делается вывод, что спрос на автомобили Москвич в тендерных закупках вырос в 27 раз. Но удивляться этому едва ли следует, учитывая сроки старта производства модели Москвич 3 (конец ноября 2022 года), а также последние тренды.

Напомним, 3 августа президент Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства. В Минпромторге заявили, что российские заводы смогут обеспечить необходимое количество машин. Готовность производить машины для чиновников выразили на «Аурусе», АВТОВАЗе и «Москвиче».

В июле Москвич 3, являющийся копией JAC JS4, попал на 11-ю строчку в топ-20 кроссоверов, а его электрическая версия Москвич 3е – на 8-ю строчку среди популярных электромобилей. Электрические Москвичи используют московский каршеринг и подмосковная ГИБДД.

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Источник: Известия