За новый кроссовер Chery просят меньше 2 млн рублей – что в нем есть?

В России появился Chery Tiggo 2 по цене 1,8 млн рублей

На фоне очередного подорожания (второго за лето!) всего официального модельного ряда марки Chery один из частных продавцов привез в Россию кроссовер Chery Tiggo 2. Такие машинки дилеры бренда у нас не продают: самым младшим в линейке является Tiggo 4 Pro, длина кузова которого составляет 4318 мм.

«Двойка» же еще компактнее: при габаритах 4200x1760x1570 мм и колесной базе2555 мм она попадает в один класс с почившим Lada XRAY – правда, база у российской машины гораздо просторнее, 2592 мм. Кстати, Tiggo 2 в прежнем исполнении в РФ продавался, и мы сравнивали его как раз с XRAY.

А чем может привлечь нынешний Tiggo 2? Дорожный просвет у малыша заявлен серьезный – 178 мм. Но спереди у сугубо переднеприводного Tiggo 2 стойки McPherson, сзади – торсионная балка. Под капотом 1,5-литровый атмосферник на 109 л.с., работающий в паре с вариатором.

Покупателям предложена комплектация Premium, располагающая светодиодными ДХО, мультирулем, кондиционером, медиасистемой с тачскрином 9”,камерой заднего вида и подогревом передних сидений.

Данный экземпляр является дорестайлинговым – такие недавно начали продавать в Казахстане. А к нам, вполне вероятно, вскоре попадет и обновленная версия – по официальным каналам и под брендом Omoda.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Российская газета

Фото: motor1