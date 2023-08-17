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Geely и Baidu представили новый премиальный автобренд

Дебют автомобиля JI YUE 01 состоится в конце 2023 года

Geely Holding Group и Baidu Inc. объявили об основании нового бренда - JI YUE. Первой флагманской моделью станет электромобиль JI YUE 01. Его мировая премьера назначена на конец текущего года.

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В создании JI YUE 01 объединены возможности Geely в области разработки SEA, высокоэффективного производства и налаженной цепочки поставок с передовыми технологиями искусственного интеллекта компании Baidu.

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«Основная цель JI YUE — предложить рынку беспрецедентный интеллектуальный опыт двух компаний», - говорится в сообщении Geely.

Кроме непосредственно производства и продаж электрокаров, созданная компания намерена развивать в Китае собственную сеть зарядных станций.

Других подробностей о новом проекте пока не сообщается.

Ранее стало известно о другом новом бренде – Luxeed. Под этой маркой Chery Automobile совместно с IT-гигантом Huawei планируют выпускать электрический седан.

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Источник, фото: Geely

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