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Названы условия, при которых российский автопром догонит китайский

Автоэксперт посоветовал отечественным производителям интегрировать иностранные технологии

Эксперты сходятся во мнении, что у Китая есть все шансы стать крупнейшим поставщиком автомобилей в мире. Уже к концу этого года он может обогнать по экспорту Японию. Успех китайского автопрома во-многом связан с развитыми технологиями удешевления производства, считает автоэксперт Денис Степаненко.

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При этом он выразил уверенность, что российские автоконцерны должны взять на вооружение опыт Китая по глубокой интеграции иностранных технологий в свои разработки. Тогда отечественный автопром вполне может догнать китайский, считает Степаненко.

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Он напомнил, что начало еще советского автопрома было связано с интеграцией технологий Ford. И современные автопроизводители идут по тому же пути, перенимая иностранный опыт.

«Перспективы очень хорошие, будут развиваться производственные мощности и появятся новые автомобили марок “Москвич” и “Волга"», — оптимистично заявил эксперт.

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Источник: Подмосковье сегодня

Фото: depositphotos.com

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