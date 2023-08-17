Названы условия, при которых российский автопром догонит китайский
Эксперты сходятся во мнении, что у Китая есть все шансы стать крупнейшим поставщиком автомобилей в мире. Уже к концу этого года он может обогнать по экспорту Японию. Успех китайского автопрома во-многом связан с развитыми технологиями удешевления производства, считает автоэксперт Денис Степаненко.
При этом он выразил уверенность, что российские автоконцерны должны взять на вооружение опыт Китая по глубокой интеграции иностранных технологий в свои разработки. Тогда отечественный автопром вполне может догнать китайский, считает Степаненко.
Он напомнил, что начало еще советского автопрома было связано с интеграцией технологий Ford. И современные автопроизводители идут по тому же пути, перенимая иностранный опыт.
«Перспективы очень хорошие, будут развиваться производственные мощности и появятся новые автомобили марок “Москвич” и “Волга"», — оптимистично заявил эксперт.
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Источник: Подмосковье сегодня
Фото: depositphotos.com
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