У китайских авто есть ряд несомненных плюсов

Эксперт Антон Воротников назвал преимущества китайских автомобилей

Мы стали привыкать к китайским автобрендам. Автоэксперт Антон Воротников даже видит несколько преимуществ автомобилей из Поднебесной относительно западных брендов.

Если говорить о выборе авто до 3 млн рублей, то в основном можно найти только седаны В-класса, а китайцы предлагают за эти деньги кроссоверы.

Сейчас китайские комплектующие присутствуют и в европейском автопроме, так что бояться их качества уже не стоит. Машины стали и внешне привлекательнее, чем раньше: дизайн китайских автомобилей сделан западными специалистами.

Кроме того, на китайские авто действуют прямые гарантийные обязательства от производителя. А значит, есть необходимые запчасти и подготовленные специалисты.

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Источник: ФедералПресс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC