Выяснилось, как изменились цены на популярные трехлетки из Китая

Цены на популярные трехлетние автомобили из Китая растут медленнее рынка

Аналитики Авто.ру изучили, насколько изменилась стоимость популярных китайских машин, проданных в первой половине 2020 года, в сравнении с аналогичными моделями других стран-производителей. За основу эксперты взяли базу данных сервиса.

Хотя стоимость китайских автомобилей значительно выросла за прошедшие три года, по динамике цен многие модели из Поднебесной немного уступают конкурентам.

В пятерку лидеров роста среди китайских моделей вошли:

Chery Tiggo 4 (+140% к стоимости за 3 года; средняя цена б/у – 1 550 000 руб.)

Changan CS35PLUS (+138%; 1 699 000 руб.).

Changan CS75 (+131%; 2 007 000 руб.)

Geely Atlas (128%; 1 870 000 руб.)

Geely Coolray (+128%; 1 848 000 руб.).

В общем рейтинге самый высокий рост среди трехлетних иномарок показал корейский кроссовер Hyundai Creta (+147%; 1 810 000 руб.). На втором и третьем местах — китайские Сhery Tiggo 4 (+140%) и Changan CS35PLUS (+138%).

На четвертом месте японский кроссовер Toyota Fortuner (+135%; 3761 000 руб.), на пятом – Renault Kapture (+133%; 1 620 000 руб.).

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Фото: Семен Лиходеев/ТАСС