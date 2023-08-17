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Выяснилось, как изменились цены на популярные трехлетки из Китая

Цены на популярные трехлетние автомобили из Китая растут медленнее рынка

Аналитики Авто.ру изучили, насколько изменилась стоимость популярных китайских машин, проданных в первой половине 2020 года, в сравнении с аналогичными моделями других стран-производителей. За основу эксперты взяли базу данных сервиса.

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Хотя стоимость китайских автомобилей значительно выросла за прошедшие три года, по динамике цен многие модели из Поднебесной немного уступают конкурентам.

За новым авто не стоит ехать в Тюмень и Тулу, в Пермь — можно

В пятерку лидеров роста среди китайских моделей вошли:

  • Chery Tiggo 4 (+140% к стоимости за 3 года; средняя цена б/у – 1 550 000 руб.)
  • Changan CS35PLUS (+138%; 1 699 000 руб.).
  • Changan CS75 (+131%; 2 007 000 руб.)
  • Geely Atlas (128%; 1 870 000 руб.)
  • Geely Coolray (+128%; 1 848 000 руб.).

В общем рейтинге самый высокий рост среди трехлетних иномарок показал корейский кроссовер Hyundai Creta (+147%; 1 810 000 руб.). На втором и третьем местах — китайские Сhery Tiggo 4 (+140%) и Changan CS35PLUS (+138%).

На четвертом месте японский кроссовер Toyota Fortuner (+135%; 3761 000 руб.), на пятом – Renault Kapture (+133%; 1 620 000 руб.).

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Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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