«Пожароопасные» автобусы МАЗ вернули в эксплуатацию

«Пассажиравтотранс»: автобусы МАЗ-203-047 возвращаются в эксплуатацию

В Санкт-Петербурге на маршруты вернутся автобусы МАЗ-203-047, снятые с эксплуатации неделю назад. Возвращение стало возможным после проверки и доработки машин. Ранее сообщалось, что под приостановку эксплуатации попало 137 машин.

«Специалисты ОАО “МАЗ” осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний. По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации. Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию», – сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Кроме того, представители завода будут производить ежедневный контроль технического состояния автобусов на маршрутах, говорится в сообщении.

Напомним, автобусы МАЗ-203-047 поступили в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2022 году. За год в Санкт-Петербурге зафиксировано 14 случаев самовозгорания автобусов, и большая часть приходится именно на МАЗы. Указанную модель эксплуатирует в Северной столице не только «Пассажиравтотранс», но и частные перевозчики.

Кроме того, МАЗ-203-047 поступает в автопарки и других городов – в частности, 19 новых машин недавно приняло в эксплуатацию АТП-3 города Тольятти.

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Источник: Пассажиравтотранс