Решение Мерседеса, БМВ и Ауди закрыть доступ к своим ПО – самоубийственное
Audi вслед за Mercedes-Benz и BMW ограничила доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.
Не просто бессмысленными, но и самоубийственными назвал лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов эти решения.
Фактически прекращено послепродажное обслуживание автомобилей, и принято это решение в тот момент, когда немецкой экономике грозит рецессия, отметил политик.
Промпроизводство в Германии в июне сократилось на 1,5%, а в автопроме – на целых 3,5%.
Решение немецких компаний прекратить сервисное обслуживание в России несет для них «огромный репутационный ущерб». И при этом абсолютно бессмысленно, потому что никак не может повлиять на политику России в отношении Украины, чем на Западе любят обосновывать санкции.
«Можно подумать, что мы Киев собирались штурмовать на "мерседесах"! Или они рассчитывали, что владельцы этих автомобилей устроят "Майдан" в России?» – задается вопросом политик.
Россия была для Германии одним из главных рынков сбыта автомобилей, а теперь их место занимают китайцы, которые увеличили экспорт из страны в шесть раз.
«Почувствуйте разницу: пока одни развивают взаимовыгодные связи с нашей страной, другие приближают свой собственный конец», – добавил Сергей Миронов.
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Источник: пресс-центр С. М. Миронова
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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