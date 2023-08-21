После подорожания Москвич стал… дешевле!

Кроссоверы Москвич 3 можно купить ниже заводской цены – дилеры дают скидки

После индексации 1 августа прекратили существование Москвичи дешевле 2 млн рублей – их официальный прайс стартует от 2,22 млн (МКП) и от 2,285 млн рублей (вариатор). Но в реальности все выглядит немного иначе, ведь дилеры повели себя неоднозначно: некоторые ожидаемо повысили цены, а иные – наоборот, сбросили!

Так, автосалон на северо-востоке столицы реализует бензиновый кроссовер в комплектации «Стандарт» с механикой точно по РРЦ – 2,285 млн рублей, однако при покупке до конца недели обещана скидка в 85 000 рублей. А на северо-западе Москвы такая же машина просто продается дешевле «завода»: 1,992 млн за версию с МКП и 2 057 млн рублей за версию с вариатором.

В Санкт-Петербурге свой подход: та же комплектация «Стандарт» по той же РРЦ в 2,285 млн рублей, но при покупке за наличные действуют скидки в 100-150 тысяч рублей. Творчески отнеслись к ценообразованию и в Казани: машина с вариатором (!) отдается за удивительные 2,185 млн рублей, и при этом дилер предлагает бесплатную (!) установку допоборудования.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Фото: Москвич