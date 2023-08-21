Седан и кроссовер: Livan анонсировал две новинки для России
Компания Geely, возродившая обанкроченный Lifan под именем Livan, продолжает экспансию этого бренда в РФ. В середине июня к дилерам приехали первые экземпляры дебютного субкомпактного кроссовера X3 Pro, а теперь китайцы анонсируют еще две модели – более крупный кросс X6 Pro и седан S6 Pro.
На самом деле, именно такое расширение линейки раскрыли еще в мае на дилерской конференции, а в июне информацию подтвердил исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай.
Да и сами модели вполне понятные. Livan X6 Pro – это фактически Geely Vision X6, который сейчас ввозят в Россию по параллельному импорту, а ранее продавали как Emgrand X7.
А Livan S6 Pro – это седан D-класса с габаритной длиной около 4,7 метра, и он тоже нам знаком: в основе лежит модель Geely Emgrand L.
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Источник: Российская газета
Фото: Livan
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