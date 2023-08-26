У ребенка сломался игрушечный танк? Не беда, сделаем настоящий! (видео)

Отец построил для сына деревянный танк STRV 103 из игры World of Tanks

Различные поделки на тему автомобилизма из дерева действительно потрясают воображение. Но вся эта идея выходит на новый уровень, когда под изящный деревянный кузов подкатывают реально работающее шасси. Так и поступил один любящий и рукастый отец, когда у его сына сломался радиоуправляемый танк.

Батя заперся с друзьями в гараже и (вы удивитесь) занялся делом. Они соорудили шасси из стального сварного каркаса и оригинальных траков на основе приводных цепей и дополнили конструкцию электромоторами, аккумуляторами и контроллерами. Затем собрали алюминиевую основу кузова, после чего закрыли ее аккуратно выпиленными панелями, в точности повторяющими обводы шведского танка STRV 103 времен холодной войны.

Сегодня это один из «персонажей» World of Tanks, и его выбирают, в частности, за приземистость и незаметность. Дело в том, что это редкий безбашенный танк – дуло пушки выходит прямо из корпуса. По этой приземистой машине довольно сложно прицелиться. Ну а компании любителей резьбы по дереву эти особенности весьма помогли в сборке.

Они воспроизвели все, вплоть до навесных канистр и лопат. Более того, реализован даже механизм «поклона» (в оригинале он был гидравлическим), позволявший осуществлять наводку орудия в вертикальной плоскости. Единственное, что осталось немного за кадром, – это процесс поворачивания на гусеницах... Но, как бы то ни было, сын остался в восторге от подарка отца.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ND - Woodworking Art

Фото: скриншот видео YouTube