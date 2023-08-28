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Шесть и восемь мест: Соллерс Арго и Атлант обзаведутся новыми версиями

Sollers Atlant и Argo получат новые модификации в 2024 году

Соллерс намерен серьезно развивать линейки полукапотных Sollers Atlant и Argo. В частности, для Атланта анонсирована новая версия. Напомним, с ноября 2022 года Арго выпускался как грузовой фургон, недавно добавилась грузопассажирская версия, а в 2024 году он будет доступен и в пассажирском варианте – как микроавтобус на восемь мест.

Отметим также, что в будущем у Атланта планируется даже полный привод. Не менее серьезное расширение линейки ждет и Арго. У этой модели появятся версии со сдвоенной двухрядной кабиной и бензиновым двигателем.

Впоследствии у Атланта появится даже полный привод, но ранее, уже в 2024 году, он будет доступен в варианте восьмиместного автобуса.

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На УАЗе начали сборку грузовиков Соллерс Арго

Фактически Sollers Atlant и Argo – это китайские JAC Sunray и JAC N25/N35, сборка которых стартовала на «Соллерс Алабуга» осенью прошлого года. Но к настоящему моменту Атлант производится по полному циклу, включая сварку и окраску.

Что касается Арго, то его сборка перенесена в Ульяновск, на производственные площади УАЗа, входящего в Соллерс. Новые шестиместные и бензиновые версии будут осваивать уже сразу там.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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