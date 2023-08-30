Рынок самокатов плавно подвигают к саморегулированию
Париж стал первым европейским городом, где запретили аренду электросамокатов. В связи с этим участились разговоры о том, что этот рынок следует привести в порядок и в России.
О праве местных властей запрещать электросамокаты или ограничивать их скорость с согласия жителей высказался кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
На днях и в Сочи заявили об ограничении проката и движения самокатов в 23 зонах в границах исторического центра города.
Рынок кикшеринга до сих пор усиленно развивался, а сейчас испытывает сложности с поиском новых клиентов – все, кто мог, электросамокаты уже арендуют. Более того, статистика показывает, что число пользователей сокращается.
О том, что компании нуждаются в новых клиентах, говорит навязчивая реклама и активизация рассылки push-уведомлений потенциальным незарегистрированным пользователям.
Эксперты говорят, что все идет к тому, что регуляторы предложат сервисам аренды электросамокатов ввести саморегулирование.
Ранее в беседе с «За рулем» генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников также отмечал, что нужно ограничить количество электросамокатов, находящихся в свободном обороте, оставив необходимый лимит. Только так можно навести порядок в этой сфере.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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