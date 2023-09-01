АО ВТБ Лизинг предлагает спецтехнику SANY со скидкой до 2 млн рублей

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АО ВТБ Лизинг и «ПромСтройКонтракт» разработали спецпредложение на SANY

Скидка до 2 000 000 рублей от рекомендованный розничной цены действует на широкий ассортимент техники, включая гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаватор-разрушитель и колесные экскаваторы. В общей сложности в программе участвуют 58 моделей техники.

Клиенты АО ВТБ Лизинг, заинтересованные в расширении технического парка предприятия, могут выбрать комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также сэкономить до 40% за счет налоговых преференций (для юрлиц на ОСН).

SANY – пятый по величине мировой производитель строительной спецтехники, который делает ставку на российский рынок, масштабирует логистические центры в разных регионах, расширяет сервисное обслуживание и складские программы для обеспечения бесперебойной работы реализованной спецтехники в РФ. По расчетам аналитиков АО ВТБ Лизинг, за первые 5 месяцев текущего года SANY увеличила объем импорта на 371%, реализовав 2008 единиц спецтехники против 445 за аналогичный период прошлого года. В общем рейтинге топ-10 марок по импорту спецтехники SANY занимает 6-е место.

Группа компаний «ПромСтройКонтракт» является национальным лидером на российском рынке строительных материалов и технологий и единственным представителем марки SANY в России.

Подать заявку на приобретение в лизинг строительной спецтехники SANY со скидкой до 2 000 000 рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

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