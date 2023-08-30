Трактор Беларус получил корейский дизель

На тракторы Belarus начали устанавливать корейские дизели Doosan

Минский тракторный завод (МТЗ) укрепляет отношения не только с российскими регионами, но и с иностранными технологическими партнерами. Подобно БЕЛАЗу, начавшему устанавливать на грузовики не только российские, но и китайские моторы, МТЗ решил «вживить» под капот малогабаритного трактора Belarus иностранное «сердце».

По данным источника, МТЗ уже выпустил опытно-промышленную партию Беларусов в варианте с корейскими двигателями Doosan. Мощность дизельных моторов в зависимости от версии составляет от 35 до 55 л.с.

Сообщается, что сейчас тракторы с новыми двигателями проходят цикл испытаний. После его завершения последует процедура сертификации, а далее будет приниматься решение о серийном выпуске такой модификации.

Напомним, сейчас базовая модель Belarus-80.1/82.1 оснащается двигателем Д-243S2. Это дизель с непосредственным впрыском топлива производства ММЗ. Мотор имеет мощность 81 л.с.

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Источник, фото: Автопоток