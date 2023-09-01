Камеры начнут штрафовать водителей за новое нарушение

До конца года владельцы громких автомобилей начнут получать штрафы с камер-шумомеров

Как известно, с 1 сентября 2023 года водители должны быть готовы к новой оценке технического состояния автомобилей – за несоответствие определенным требованиям может грозить штраф. Но это еще не все, что ждет автомобилистов: осенью возобновится работа Госдумы, которая рассмотрит целый ряд законопроектов в части ПДД.

В частности, депутаты намерены вернуться к рассмотрению вопроса о наказании за слишком громкий шум от автомобилей и мотоциклов. Документ еще в ноябре прошлого года внесла в палату Московская городская дума, а Госдума приняла его в первом чтении.

Владельцев шумного транспорта планируется наказывать на суммы от 3 тыс. до 30 тыс. рублей. Размер санкции будет зависеть от категории и мощности мотора, а также от региона совершения нарушения.

Фиксировать излишний шум будут с помощью автоматических камер-шумомеров. К началу рассмотрения законопроекта должны быть прописаны технические требования к таким камерам.

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