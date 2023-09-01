#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За видеорегистраторы начали штрафоватьЗа видеорегистраторы начали штрафовать
С 1 сентября водителей начали штрафовать за...
В России откроется сеть автосалонов китайских электромобилей Li AutoВ России откроется сеть автосалонов китайских электромобилей Li Auto
Компания Meilin Auto намерена начать продажи...
УАЗ СГР «65 лет»УАЗ запускает в производство юбилейную «буханку» – есть комплектация и цена!
Линейка УАЗ СГР отмечает 65 лет – Ульяновский...

Камеры начнут штрафовать водителей за новое нарушение

До конца года владельцы громких автомобилей начнут получать штрафы с камер-шумомеров

Как известно, с 1 сентября 2023 года водители должны быть готовы к новой оценке технического состояния автомобилей – за несоответствие определенным требованиям может грозить штраф. Но это еще не все, что ждет автомобилистов: осенью возобновится работа Госдумы, которая рассмотрит целый ряд законопроектов в части ПДД.

В частности, депутаты намерены вернуться к рассмотрению вопроса о наказании за слишком громкий шум от автомобилей и мотоциклов. Документ еще в ноябре прошлого года внесла в палату Московская городская дума, а Госдума приняла его в первом чтении.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Главные автопремьеры осени-2023 (не только «китайцы»)

Владельцев шумного транспорта планируется наказывать на суммы от 3 тыс. до 30 тыс. рублей. Размер санкции будет зависеть от категории и мощности мотора, а также от региона совершения нарушения.

Фиксировать излишний шум будут с помощью автоматических камер-шумомеров. К началу рассмотрения законопроекта должны быть прописаны технические требования к таким камерам.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0