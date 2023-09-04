Dongfeng и Lada: еще один «клон», совместная модель или лицензионные агрегаты?

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Dongfeng и АВТОВАЗ обсуждают сотрудничество по новым проектам Lada

Слухам вокруг вероятного сотрудничества АВТОВАЗа с компанией Dongfeng получили очередное подтверждение. По данным источника, российский производитель ведет переговоры с инжиниринговым подразделением китайской компании на предмет совместных разработок.

«Мы очень рады контактам с корпорацией АВТОВАЗ. Вопрос производства автомобиля – это текущий проект, он еще не запущен. Мы находимся в стадии переговоров, но мы можем помочь только с производством автомобиля Lada, а не автомобилей под брендом Dongfeng», – цитирует источник представителя компании на выставке MIMS Automobility Moscow 2023.
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Представитель Dongfeng уточнила, что компания может сотрудничать как в области создания автомобиля целиком, так и по отдельным агрегатам для него. В частности, на указанной выставке Dongfeng представила гибридную силовую установку с ДВС на 1,5 литра, а также 6-ступенчатый преселективный робот.

Напомним, на рубеже 2023 и 2024 годов АВТОВАЗ планирует начать поставки дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащенных вариатором китайского производства. Название компании-партнера АВТОВАЗ не разглашает.

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У АВТОВАЗа уже есть действующее партнерство с другой китайской компанией – по лицензии FAW российский производитель начал сборку в Санкт-Петербурге кроссоверов Lada X-Cross 5 (в оригинале – FAW Bestune T77). Однако некоторые нюансы сотрудничества, вероятно, еще не улажены.

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Источник: auto.mail.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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