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Новый кроссовер Lada X-Cross 5 повезли на выставку (фото)

В Тольятти заметили автовоз с новым кроссовером Lada X-Cross 5

Перспективный кроссовер Lada X-Cross 5 сфотографировали недалеко от одного из дилерских центров АВТОВАЗа в Тольятти. В июне там же нам попался кроссовер оранжевого цвета, этот оказался белым. Машина перемещалась на автовозе вместе с другими автомобилями Lada.

Источник на АВТОВАЗе подтвердил, что машины направляются на публичное мероприятие, выставку или презентацию. Вместе с X-Cross 5 на автовозе замечен лифтбек Granta Sport (похоже, тот же самый, что «За рулем» испытывал в апреле) – такие машины должны пойти в серию в ближайшее время.

Кроссовер Lada X-Cross 5 на автовозе в Тольятти
Кроссовер Lada X-Cross 5 на автовозе в Тольятти
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А вот с X-Cross 5 все немного сложнее. Клон FAW Bestune T77 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге собирают с 17 июня, президент АВТОВАЗа использует такую машину в качестве служебной и анонсирует старт продаж в конце года. Но некоторые моменты с лицензионными правами до сих пор не урегулированы.

Стало известно, почему до сих пор не начаты продажи Lada X-Cross 5

X-Cross 5 имеет под капотом бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Согласно заявлению Соколова, цены на кроссовер не превысят 2,5 млн рублей.

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Источник: журнал «Автоброкер Клуб»

Фото: journal.ab-club.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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