Китайцы выпустили большой рамный внедорожник Haval H5 по неожиданно низкой цене

Новый рамный внедорожник Haval H5 оказался почти вдвое дешевле, чем Haval H9

Большой рамный внедорожник Haval H5, по платформе унифицированный с официально продающимся в России пикапом Great Wall Poer KingKong, реально удивил. С началом продаж в Китае объявили цены: базовая версия стоит всего 122 800 юаней, то есть 1,65 миллиона рублей. Это на 40% меньше, чем цена сравнимого по габаритам Haval H9.

Впрочем, именно родством с пикапом объясняется дешевизна нового H5. При длине кузова в 5,2 метра и клиренсе в 200 мм привод базовой версии – задний. Коробка передач – механическая. Двигатель – бензиновый турбо 2.0 с отдачей в 197 л.с. и 365 Нм. Зато к вашим услугам – багажник на 1200 литров, ибо салон у исполинского H5 пятиместный.

Haval H5

Если нужен более серьезный арсенал, придется брать следующую версию – у нее будет 224 силы и 385 момента в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. Жестко подключаемый полный привод возможен в вариантах со старшим бензиновым движком и двухлитровым дизелем (166 л.с., 410 Нм). Дизель можно сочетать и с механикой, и с автоматом.

Haval H5 Haval H5

В топ версии у H5 будет цифровая приборка и экран медиасистемы на 12,3”, но этим, по большом счету, все и ограничится: тут в любом случае будут пятиместный салон, кондиционер и небогатая отделка. Зато даже в самом топе цена составляет 157 800 юаней, то есть около 2,1 млн рублей… Ждем в РФ с накруткой в миллион?

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Источник, фото: autohome.com.cn