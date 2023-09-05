Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023: лучших назовем уже сегодня
Сегодня в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне открылась международная выставка коммерческих автомобилей. Comtrans-2023 будет работать до 8 сентября 2023 года.
На автофоруме ведущие российские производители коммерческого транспорта представят новую технику, которая уже в ближайшее время появится на улицах российских городов, а также продемонстрируют современный взгляд на коммерческий транспорт будущего – в форме концептов.
На выставке свою продукцию представят: КАМАЗ, «Группа ГАЗ», УРАЛ, МАЗ, UNITRUCK и многие другие. Масштабно выступят автопроизводители из Китая, свою грузовую технику покажут Турция и Иран.
Традиционно в рамках мероприятия «За рулем» проводит награждение победителей нашего Гран-при – Коммерческие автомобили.
В нашем «грузовом» Гран-при 24 новинки. Всех участников мы поделили на 8 классов – и в каждом выберем лучшего. Представлены:
- Автобусы малого и среднего классов
- Автобусы большого класса
- LCV
- Среднетоннажные грузовики
- Магистральные грузовики
- Строительные грузовики
- Силовой агрегат
- Полуприцепы – шторные, изотермические, рефрижераторы.
Правила Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили
Напомним, к участию допускались лишь новинки, которые вышли на российский рынок в нынешнем году.
К оценке новых автомобилей, агрегатов и спецтехники в Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили мы привлекли участников профессионального сообщества. Это крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Это те, кто продает, обслуживает и эксплуатирует такие машины.
Гран-при «За рулем» – профессиональная премия, а победителей мы назовем уже сегодня. Следите за нашими публикациями.
Список номинантов Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили вы найдете по этой ссылке.
«За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023
Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет.
С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.
- Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – это лишь часть большой интересной истории самой престижной автомобильной премии в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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