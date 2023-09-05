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ОСАГО для авто, въезжающих в Россию, подорожало в 18 раз

Коэффициент по ОСАГО для авто из недружественных стран вырос в 18 раз

Центральный банк России увеличил в 18 раз коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовых автомобилей, въезжающих в Россию из недружественных стран. В соответствии с изменениями, внесенными в Указание ЦБ РФ, теперь он составляет 30 вместе действовавших ранее 1,7.

При этом коэффициент территории для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов физических лиц из перечня недружественных стран остался на прежнем уровне. Также он не изменился для всех категорий транспорта из других стран.

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Повышение территориального коэффициента стало ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Напомним, их действие на территории Евросоюза и Швейцарии прекращено с 1 июня.

Источник: Банк России

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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