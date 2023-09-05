ОСАГО для авто, въезжающих в Россию, подорожало в 18 раз

Коэффициент по ОСАГО для авто из недружественных стран вырос в 18 раз

Центральный банк России увеличил в 18 раз коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовых автомобилей, въезжающих в Россию из недружественных стран. В соответствии с изменениями, внесенными в Указание ЦБ РФ, теперь он составляет 30 вместе действовавших ранее 1,7.

При этом коэффициент территории для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов физических лиц из перечня недружественных стран остался на прежнем уровне. Также он не изменился для всех категорий транспорта из других стран.

Повышение территориального коэффициента стало ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Напомним, их действие на территории Евросоюза и Швейцарии прекращено с 1 июня.

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Источник: Банк России

Фото: Depositphotos