Новые санкции для российских водителей: «Зеленые карты» перестанут работать в Евросоюзе
На встрече участников страхового бюро «Зеленая карта», которая запланирована на 30 июня, может быть принято решение, в результате которого российские полисы полностью прекратят действовать за границей уже в конце месяца. Участники страхового рынка рассказали, что большинство стран хотят проголосовать за приостановление членства РФ.
По их словам, это связано с введением санкций и сложностями в международных расчетах.
Напомним, что двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекратились с 1 июня 2023 года. Но в таких странах как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция, российские «Зеленые карты» продолжали действовать в обычном режиме.
Если решение по исключению России из системы будет принято, то автопутешественникам надо будет приобретать местный полис «автогражданки», что скажется в целом на стоимости поездки. Эксперты говорят о не менее чем пятикратном увеличении цены.
Исключением станет Белоруссия, с которой у РФ подписано отдельное соглашение.
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Источник: Известия
Фото: depositphotos.com
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