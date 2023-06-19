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Новые санкции для российских водителей: «Зеленые карты» перестанут работать в Евросоюзе

Местные полисы ОСАГО путешественникам из России придется покупать при въезде в любую другую страну, даже дружественную.

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На встрече участников страхового бюро «Зеленая карта», которая запланирована на 30 июня, может быть принято решение, в результате которого российские полисы полностью прекратят действовать за границей уже в конце месяца. Участники страхового рынка рассказали, что большинство стран хотят проголосовать за приостановление членства РФ.

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По их словам, это связано с введением санкций и сложностями в международных расчетах.

Напомним, что двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекратились с 1 июня 2023 года. Но в таких странах как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция, российские «Зеленые карты» продолжали действовать в обычном режиме.

Если решение по исключению России из системы будет принято, то автопутешественникам надо будет приобретать местный полис «автогражданки», что скажется в целом на стоимости поездки. Эксперты говорят о не менее чем пятикратном увеличении цены.

Исключением станет Белоруссия, с которой у РФ подписано отдельное соглашение.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Известия

Фото: depositphotos.com


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