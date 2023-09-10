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ГАЗ для дальнобоя: вы о таком (почти наверняка!) ничего не знали

В Сети вспомнили редкую модель грузовика ГАЗ для междугородних перевозок

Сегодня история грузового автопрома в РФ развивается причудливым образом, а ведь путь в сегмент дальнобоя для ГАЗа мог быть совсем другим. Этот необычный проект разработала компания «Чайка Сервис» из Нижнего Новгорода. Показали его на выставке Comtrans в апреле 2006 года…

ГАЗ-3309 Добрыня создавался, как несложно догадаться, на базе ГАЗ-3309, дизельного брата широко известного ГАЗ-3307. Рецепт был прост и по-своему изящен: в кабину стандартного «газона» в большом количестве вживлялся стеклопластик, причем по-серьезному, с использованием массивного металлического каркаса.

Благодаря этой «пластике» грузовик приобрел оригинальную мордашку (при открывании целиком откидывавшуюся вперед), массивный обтекатель над крышей и, главное, спальный отсек с двумя полками. Причем верхняя, складываясь, становились спинкой для нижней – и вместе они фактически образовывали задний диван.

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Рундук под нижней полкой, люк в крыше, сиденье водителя с подвеской – мог бы получиться неплохой дальнобойный грузовик начального уровня… Кстати, масса кабины по сравнению со стандартной снизилась примерно на 40 кг, а чтобы компенсировать длину спального отсека, раму удлинили на 800 мм.

Увы, Добрыня не стал массовым, так как чисто технологически был обречен на выпуск скромными малыми сериями. Так и вышло.

Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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