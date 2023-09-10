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Обладателем одного из трех самых дорогих автомобилей в мире стал футболист

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди купил за 26 млн евро редкий Rolls-Royce

30-летний аргентинский футболист Мауро Икарди, выступающий за турецкий «Галатасарай», купил самый дорогой в мире на сегодняшний день новый автомобиль. За 26 миллионов евро (22,3 миллиона фунтов стерлингов) он стал обладателем очень редкой модели – Rolls-Royce Boat Tail.

На производство одной такой машины уходит до четырех лет. Собирают их вручную. Всего пока выпущено три экземпляра. Кроме футболиста их покупателями стали миллиардер-рэпер Jay-Z и миллиардер-промышленник, сколотивший состояние на добыче жемчуга.

Rolls-Royce Boat Tail
Rolls-Royce Boat Tail
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Мощность Boat Tail – 600 л. с., в нем установлен 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбинами. Четырехместный кабриолет оснащен зонтиком и телескопическим столиком, в машине есть серебряные столовые приборы и фарфоровые тарелки от Christofle. Специально для охлаждения шампанского предусмотрены два холодильника.

Источник: DailyMail

Фото: Rolls Royce

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За РулемПономарева Дарина
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