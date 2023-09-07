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Lada Iskra: свежие подробности и новые патентные изображения

АВТОВАЗ запатентовал передние сиденья новой модели Лада Искра

Новая модель под брендом Lada должна пойти в производство в конце 2024 года, и появляется все больше свидетельств готовящегося запуска. В открытой части базы Федерального института промышленной собственности появились новые патентные документы, касающиеся перспективной разработки АВТОВАЗа – семейства автомобилей Lada Iskra.

Производитель запатентовал передние сиденья Искры. Обращают на себя внимание выглядящая довольно длинной подушка, спинка с выраженной боковой поддержкой и подголовник нетипичной для Lada изогнутой формы. Напомним, Iskra относится к B-классу, но, уступая по габаритам Весте, будет чуть крупнее Гранты.

Передние сиденья Искры
Передние сиденья Искры

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В семействе планируется три модели: седан, универсал и кросс-универсал с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Машина базируется на платформе Renault CMF-B, поэтому сейчас АВТОВАЗ активно работает над замещением огромного количества компонентов и поиском новых поставщиков.

В любом случае, Iskra изначально проектируется как частично унифицированная по агрегатам с нынешним модельным рядом Lada. Известно, что со временем на ней появится даже вазовский двигатель 1.8, сейчас устанавливаемый только на топ-версии Весты.

Продажи автомобилей Lada Iskra планируется начать в первом квартале 2024 года. Пока же прототипы новой модели проходят ходовые испытания.

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Фото: ФИПС

Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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