#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили Lada будут комплектоваться российскими шассиАвтомобили Lada будут комплектоваться российскими шасси
Производство деталей шасси для АВТОВАЗа...
Названы города, где обслужить авто будет дорожеНазваны города, где обслужить авто будет дороже
Fit Service составил рейтинг самых доступных...
У Cybertruck найдена серьезная проблемаУ Cybertruck найдена серьезная проблема
Эту проблему Tesla Cybertruck решит только...

Новую Lada Iskra сфотографировали на дороге

В Сеть попали шпионские фотографии новой модели АВТОВАЗа – Lada Iskra

В августе прототип перспективной модели АВТОВАЗа дважды попался в объективы шпионов. Пару недель назад закамуфлированная Lada Iskra показалась на видео, а к концу месяца появились и фотографии крупным планом. На них прототип можно рассмотреть более подробно, хотя он по-прежнему закрыт камуфляжной пленкой.

Новинка напоминает Весту: например, весьма похожи линии разъема крыла и капота, он как будто нависает надо боковой поверхностью передка. Оно и понятно, Искра будет фактически «младшей сестрой» Весты, занимая в линейке промежуточное место между ней и Грантой.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

В кадре – седан, который и испытывают, и внедряют в производство в первую очередь. Кроме него в семействе будет универсал (небольшой, но вместительный, в духе Skoda Fabia Combi), а также универсал-кросс с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом кузова.

Напомним, что разработка Искры стартовала еще в период сотрудничества с французами, и базируется модель на платформе Renault CMF-B. АВТОВАЗу предстоит заместить большое количество компонентов и найти новых поставщиков.

Гранта Спорт получила двигатель мощностью 122 л.с.

На ПМЭФ в июне 2023 года Максим Соколов заявил, что серийную сборку Искры планируется запустить в конце 2024 года.

Источник: Автопоток

Фото: Telegram

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0