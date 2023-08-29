Новую Lada Iskra сфотографировали на дороге
В августе прототип перспективной модели АВТОВАЗа дважды попался в объективы шпионов. Пару недель назад закамуфлированная Lada Iskra показалась на видео, а к концу месяца появились и фотографии крупным планом. На них прототип можно рассмотреть более подробно, хотя он по-прежнему закрыт камуфляжной пленкой.
Новинка напоминает Весту: например, весьма похожи линии разъема крыла и капота, он как будто нависает надо боковой поверхностью передка. Оно и понятно, Искра будет фактически «младшей сестрой» Весты, занимая в линейке промежуточное место между ней и Грантой.
В кадре – седан, который и испытывают, и внедряют в производство в первую очередь. Кроме него в семействе будет универсал (небольшой, но вместительный, в духе Skoda Fabia Combi), а также универсал-кросс с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом кузова.
Напомним, что разработка Искры стартовала еще в период сотрудничества с французами, и базируется модель на платформе Renault CMF-B. АВТОВАЗу предстоит заместить большое количество компонентов и найти новых поставщиков.
На ПМЭФ в июне 2023 года Максим Соколов заявил, что серийную сборку Искры планируется запустить в конце 2024 года.
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Источник: Автопоток
Фото: Telegram
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