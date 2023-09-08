Взрывы, осколки, ранения: очередной производитель аэрбегов под угрозой банкротства
Неизвестно, чем завершилось расследование, связанное с массовым отзывом подушек безопасности японской Takata, но следующий мега-отзыв уже не за горами.
И снова речь о неисправных газогенераторах в подушке безопасности, которая должна спасать жизни. Агентство по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что намерено заказать отзыв в общей сложности 52 млн газогенераторов для подушек безопасности водителя и пассажира переднего сиденья у других поставщиков аэрбегов: американской ARC Automotive и английской Delphi Automotive.
Фундаментальное решение уже принято: 5 октября 2023 года состоится публичное слушание, на котором будет инициировано действие по отзыву. Это коснется автомобилей 12 производителей, выпущенных в период с 2000 по 2018 год. В том числе: BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, Ford, GМ, Hyundai, Kia, Toyota и бренды Stellantis Group. В списке даже есть и Tesla.
Как и в случае с Таката, были обнаружены трещины в газогенераторах, которые, как утверждается, возникли при сварке компонента. Отмечались случаи самопроизвольных взрывов с выбросами осколков, что могло стать причиной ранений как минимум 10 человек. В январе 2023 года производитель скорректировал производственные процессы, чтобы эта проблема не затронула системы подушек безопасности, произведенные позже. Однако маховик расследования уже запущен.
Компания Delphi также в нем участвует, потому что до 2004 года изготовила около 11 млн таких же подушек безопасности по лицензионному соглашению с ARC.
За последние десять лет более 67 млн подушек безопасности Takata было отозвано в США и более 100 млн по всему миру.
Пока неясно, достигнет ли новая кампания такого же международного масштаба.
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Источник: Auto Motor und Sport
Фото: AP/TASS
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