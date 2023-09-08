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Стало известно, кому достанется завод в Калуге

Активы автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ переданы российскому инвестору. Ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, не раскрывая детали.

Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

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Ранее сообщалось, что власти Калужской области активно ищут автозаводу Volvo нового собственника.

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Возглавил Volvo Trucks первый зам председателя правления «Экспобанка» Алексей Санников, он партнер Кима по бизнесу в сфере автопродаж.

Завод Volvo в Калуге производил грузовые автомобили брендов Volvo и Renault. Мощности предприятия составляли 15 тыс. машин в год. Рядом расположен завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей.

В 2021 году выручка завода по сборке грузовиков была 69 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб. В 2022 году – 24 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Несколькими днями ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что по всем автозаводам региона (Volkswagen, «ПСМА Рус» и Volvo Trucks) решения приняты, и они продолжат работу.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Volvo

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За РулемАлексеева Елена
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