Стало известно, кому достанется завод в Калуге

Активы автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ переданы российскому инвестору. Ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, не раскрывая детали.

Ряд дочерних структур шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что власти Калужской области активно ищут автозаводу Volvo нового собственника.

Возглавил Volvo Trucks первый зам председателя правления «Экспобанка» Алексей Санников, он партнер Кима по бизнесу в сфере автопродаж.

Завод Volvo в Калуге производил грузовые автомобили брендов Volvo и Renault. Мощности предприятия составляли 15 тыс. машин в год. Рядом расположен завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей.

В 2021 году выручка завода по сборке грузовиков была 69 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб. В 2022 году – 24 млрд руб. и 2,2 млрд руб. соответственно.

Несколькими днями ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что по всем автозаводам региона (Volkswagen, «ПСМА Рус» и Volvo Trucks) решения приняты, и они продолжат работу.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: Volvo