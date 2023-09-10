Самые популярные в России модели Toyota вошли в рейтинг проблемных автомобилей

Camry и RAV4 неожиданно попали в список самых ненадежных машин

Эксперты издания Slashgear на основании данных сервиса CarComplaints.com подготовили антирейтинг: в него попали подержанные автомобили, которые ломаются чаще всего. Как это ни странно, на верхних строчках оказались одни из самых популярных в России моделей.

Кроссовер RAV4 пятого поколения (2019 год) был признан самой проблемной моделью Toyota. Его владельцы уже после 4,8 тыс. км пробега ощутили проблемы с подвеской, что сказывается на комфорте езды. Также их не устроил протекающий люк автомобиля. А из-за проблем с топливным насосом и возможной утечкой охлаждающей жидкости RAV4 2019 года попал под отзывные кампании.

Седан Toyota Camry 2007 года выпуска не устраивает владельцев «чрезмерным расходом масла», который появляется после 156 тыс. км пробега и в дальнейшем приводит к серьезным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту. После 16 лет эксплуатации не в лучшем виде и обивка салона у седана, сетуют хозяева японского седана.

Из моделей Toyota в антирейтинг также попали Corolla (2009) и Avalon (2012–2015).

Справедливости ради отметим, что не только машины концерна Toyota доставляют проблемы своим владельцам: в антирейтинге нашлось место моделям BMW, Nissan и Tesla.

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Источник: Autonews

Фото: Unsplash