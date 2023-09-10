Ужесточить наказание за езду по обочине: да, нет, я и сам так езжу

«За рулем» выяснил у читателей, стоит ли ужесточить наказание за езду по обочине

Ввести повышенный штраф или временный запрет на использование транспортного средства за объезд дорожных заторов по обочине призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. И даже написал обращение на имя начальника ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

Сегодняшний штраф в 1,5 тыс. рублей никого не пугает, а если еще и уложишься в срок, то и вовсе заплатишь 700 рублей. Между тем, обочечники – настоящие «архитекторы дорожных заторов», полагает депутат.

Мы узнали у наших читателей: следует ли ужесточать наказание за такое нарушение?

74,6% ответили, что «давно пора», 14,5% считают, что так ездят «особые» люди, которых никакими штрафами не напугать, 6% полагают, что нынешней суммы штрафа вполне достаточно, а почти 5% признались, что, когда торопятся, и сами проскакивают вперед по обочине. Кстати, мы никак не ожидали, что таких окажется настолько много.

Комментарий эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

«Лично меня радует, что три четверти опрошенных высказались за ужесточение данного наказания. В моем понимании, езда по обочине, хотя и является нарушением ПДД, все же в большей степени показатель хамства. Мол, мне плевать на других, пусть дышат пылью с обочины, которую я поднял, обгоняя вас, «терпил»! И таких я уже не пропускаю, когда они после своего маневра пытаются вклиниться в поток.

Понятно, что бывают разные обстоятельства, все мы куда-то торопимся… Но, когда один обогнал по обочине, потом второй, а затем уже таких «умных» набралась целая колонна, это точно не способствует снижению затора. Наоборот, есть риск его усугубления – ведь в поток надо вернуться. Многие ли захотят идти навстречу таким?

Поэтому я только приветствую увеличение штрафа за езду по обочине. Это поможет отбить желание у некоторых так ездить, но вряд ли искоренит проблему. Думаю, что это больше вопрос воспитания и личного примера. Когда у меня сын спрашивает, почему я не обгоняю по обочине, отвечаю: «Потому что это нарушение Правил дорожного движения».

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Фото: Скриншот видео Youtube