Известно, почему 82% не готовы обновить автомобиль

Ромир: 82% автовладельцев не намерены сейчас покупать новый автомобиль

Согласно исследованию «Ромира», более 80% российских автовладельцев считают, что сейчас не время для приобретения новых автомобилей, и этот тренд стабильно сохраняется с февраля 2022 года.

Особенно скептически настроены к такой покупке владельцы 10-летних автомобилей и более старых — их доля составляет 86%. В то же время количество людей, считающих, что сейчас подходящий момент для продажи личных авто, увеличилось с 31 до 41%.

Также наблюдается рост числа людей, ожидающих повышения цен на новые автомобили в ближайшие пару месяцев — с 65 до 71% за последние полгода. Около 60% опрошенных считают, что условия автокредитования в ближайшем будущем не улучшатся из-за повышения ключевой ставки.

Однако респонденты отмечают улучшение ассортимента новых автомобилей – этот показатель вырос с 18 до 28% за полгода. Эксперты отмечают, что увеличение продаж новых автомобилей сопровождается давлением на рынок, и покупатели предпочитают откладывать дорогостоящие инвестиции. Этот тренд особенно заметен среди тех, кто приобретал автомобили 10 лет назад и по более низким ценам, и сравнивают их с текущими ценами, которые считают завышенными.

Кроме того, в бюджетном сегменте рынка (автомобили стоимостью до 2 млн рублей) представлены, в основном, отечественные марки или некоторые китайские модели. Это ограничение в выборе делает рынок новых автомобилей менее привлекательным для покупателей, и они, в первую очередь, рассматривают варианты с подержанными автомобилями.

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Источник: «Ромир»