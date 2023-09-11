«Глупость и беспредел»: глава российской таможни оценил запрет на ввоз автомобилей в ЕС
Накануне Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснения по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств с российскими номерами. Но это вызвало лишь недоумение, так как теперь под запрет попали не только машины с регистрацией в РФ, но и личные вещи граждан, в частности смартфоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, средства личной гигиены и многое другое.
Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов считает такое решение ЕК абсурдной и незаконной.
«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», – отметил глава федерального таможенного ведомства.
Он также добавил, что силами российской таможни повлиять на решение стран ЕС никакой возможности нет – они сами выбирают, как на своей территории распоряжаться основными принципами таможенного оформления. Давыдов также выразил уверенность, что Россия ответных действий принимать не будет.
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Источник: РБК
Фото: EPA
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