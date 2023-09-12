Появились редкие Lada Largus (известна цена)
В августе АВТОВАЗ собрал последние 650 автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. После этого производство «переехало» на производственные площади в Ижевске, где будут выпускать как бензиновые версии Largus, так и электрокары.
Первые автомобили из ограниченной партии уже поступили к дилерам АВТОВАЗа, цена – от 1,977 до 2,115 млн рублей. Машины укомплектованы дополнительным оборудованием, вероятно, по этой причине на них установлена такая высокая цена.
Более того, дилеры не исключают, что стоимость «прощального» тольяттинского Largus может измениться. Впрочем, потенциальным покупателям можно за это не переживать: дилеры получили всего лишь по несколько машин, и они вряд ли появятся в автосалонах.
Возобновить сборку Largus в Ижевске АВТОВАЗ планирует во втором квартале 2024 года.
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Источник: Российская газета
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .