Появились редкие Lada Largus (известна цена)

Дилеры Lada начали продажи Largus ограниченной серии

В августе АВТОВАЗ собрал последние 650 автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. После этого производство «переехало» на производственные площади в Ижевске, где будут выпускать как бензиновые версии Largus, так и электрокары.

Первые автомобили из ограниченной партии уже поступили к дилерам АВТОВАЗа, цена – от 1,977 до 2,115 млн рублей. Машины укомплектованы дополнительным оборудованием, вероятно, по этой причине на них установлена такая высокая цена.

Более того, дилеры не исключают, что стоимость «прощального» тольяттинского Largus может измениться. Впрочем, потенциальным покупателям можно за это не переживать: дилеры получили всего лишь по несколько машин, и они вряд ли появятся в автосалонах.

Возобновить сборку Largus в Ижевске АВТОВАЗ планирует во втором квартале 2024 года.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС