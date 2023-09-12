Раскрыты особенности двигателя «Арматы»

Инженеры устранили все недостатки двигателя «Арматы»

Х-образный двигатель 2В-12-3А «Арматы» был впервые представлен на международном Форуме «Армия-2023».

Дизельный турбопоршневой агрегат был модернизирован, и больше его нельзя считать слабым местом семейства «Армата» – все технические недостатки мотора устранены.

Двигатель имеет Х-образную конструкцию и 12 цилиндров. Была подтверждена его точная мощность – ровно 1500 л.с.

Разработали столь необычный мотор инженеры Челябинского тракторного завода. На создание и доработку агрегата ушел не один год. Специалисты решали вопросы более экономного расхода топлива и масла, отведения тепла.

В итоге мотор, по словам создателей, сегодня отличается мощностью, экономичностью, стойкостью к перегрузкам и надежностью.

Мы уже писали, что танки Т-14 «Армата» были проверены в боях в зоне проведения СВО. Естественно, кроме всего прочего, испытания в реальных условиях прошел и двигатель.

Этим мотором оснащаются не только танки Т-14, но и БМП Т-15, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

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Фото: Telegram-канал «Танки мира»