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Как инженеры пытались решить главную проблему ГАЗ-63 (видео)Как инженеры пытались решить главную проблему ГАЗ-63 (видео)
Опубликованы архивные кадры с испытаний ГАЗ-63,...
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Как инженеры пытались решить главную проблему ГАЗ-63 (видео)

Опубликованы архивные кадры с испытаний ГАЗ-63, который хотели сделать более устойчивым

Полноприводный ГАЗ-63 был хорошей машиной, но с одним существенным недостатком: машина норовила лечь на бок в крутом вираже или на косогоре. Причина болезни крылась в унификации: колея полноприводной модификации ГАЗ-51 получилась слишком узкой для возросшей общей высоты.

К тому же высокопрофильные шины в повороте стремились подломиться, что делало крен и последующий переворот неприятно быстрыми... Улучшить устойчивость машины решили в рамках модернизации, когда ГАЗ-63 уже выпускался серийно.

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ГАЗ для дальнобоя: вы о таком (почти наверняка!) ничего не знали

В 1954-м изготовили два опытных образца, которые отличались от стандартного «шестьдесят третьего» двумя нюансами: расширенная на 75 мм колея и пониженная на 70 мм грузовая платформа. На бумаге изменения выглядели обнадеживающе.

Но колею расширили простым увеличением вылета колесных дисков, и задние тормозные барабаны начали выступать за габариты колес, что ухудшало проходимость в глубокой колее. А снижение центра тяжести вышло столь незначительным, что по углу опрокидывания модернизированные «газоны» были лучше стандартных всего на 1-2°.

Заказчик от такой «модернизации» отказался и попросил внести более глубокие изменения. Но оказалось, что вылечить ГАЗ-63 от опрокидывания сложнее, чем с нуля разработать новую модель. Догадались, какую? Смотрим видео!

Видео: Гора автофактов

Фото: скриншот видео Youtube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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