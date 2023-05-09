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10 вещей, которые всегда нужно возить в машине10 вещей, которые всегда нужно возить в машине
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ГАЗ‑63Незаметный герой: ретротест ГАЗ-63
Этот грузовик-ветеран напоминает о других, уже...
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Незаметный герой: ретротест ГАЗ-63

Этот грузовик-ветеран напоминает о других, уже забытых ныне автомобилях – грубоватых, но без обмана. Честных, настоящих.

За РулемЗаслуженный грузовик СССР: сколько в нем американского?

Парадоксальное ощущение: пора бы уже устать от тяжеленных педалей и руля без усилителя, рева мотора, соревнующегося в громогласности с воем трансмиссии. Да и тормоза не бог весть какие. А расставаться с машиной не хочется!

Легкость штурма полуметровых сугробов вызывает какой-то мальчишеский азарт. Но дело не только в этом, а в удивительном взаимопонимании с машиной.

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Запоры капота сделаны по принципу «проще некуда».
Запоры капота сделаны по принципу «проще некуда».
На ранних машинах была надпись «Автозавод им. Молотова».
На ранних машинах была надпись «Автозавод им. Молотова».

Такой же, но лучше

За РулемСвой парень: ретротест грузовика ГАЗ-51

Первый серийный полноприводный грузовик в Горьком встал на конвейер в 1948 году – через два года после запуска в производство базового ГАЗ‑51 и всего через три года после войны. Правда, первые прикидки по такой машине в Горьком сделали еще в 1939‑м. Но работе помешала Великая Отечественная, а в 1943 году взялись за уже изрядно переработанную машину.

Главное, что позволило максимально быстро поставить внедорожник на конвейер, – максимальная унификация полноприводной машины с базовой. Именно это помогло создать предельно простой, недорогой, но, как сказали бы теперь, эффективный автомобиль.

Рама полноприводного грузовика с базой 3300 мм почти повторяла элемент базового ГАЗ‑51. Прочности хватало, добавили лишь поперечину в месте крепления раздаточной коробки. Силовые агрегаты на моно- и полноприводных грузовиках ГАЗ – одинаковые.

Штатный двигатель этого 63‑го со временем дополнили иными карбюратором и воздушным фильтром.
Штатный двигатель этого 63‑го со временем дополнили иными карбюратором и воздушным фильтром.

Нижнеклапанный шестицилиндровый мотор рабочим объемом 3,5 л (82×110 мм) со степенью сжатия 6,2 развивал 70 л. с. при 2800 об/мин. В основе этого агрегата – конструкция Dodge второй половины 30‑х. И коробка передач – четырехступенчатая, прямозубая, без синхронизаторов. Задний мост ГАЗ‑63 практически повторяет мост 51‑го. Только главная передача у ГАЗ‑51 – 6,67, а у полноприводной машины – 7,6. Абсолютно оригинальна и не копирует ни один западный образец раздаточная коробка с низшей передачей 1,96.

На модификации ГАЗ‑63А устанавливали лебедку.
На модификации ГАЗ‑63А устанавливали лебедку.

За РулемВеликая пара Великой Отечественной: ретротест Студебекера с Катюшей

В контурах кабины, приглядевшись, легко узнать черты прославленного ленд-лизовского грузовика Studebaker US6. Опытные образцы 1943 года оснастили именно американской кабиной, которая и стала образцом для советской. Но благодаря сильно измененным крыльям со встроенными большими фарами, горьковский грузовик в итоге выглядел свежо и оригинально.

Он и сегодня, кстати, смотрится симпатичным. Во многом именно потому, что не выпендривается: содержание гармонично сочетается с формой. Так бывает… Хотя всё реже.

ЧЕТЫРЕ К ЧЕТЫРЕМ

ГАЗ‑63Д.
ГАЗ‑63Д.
ГАЗ‑63П.
ГАЗ‑63П.

ГАЗ‑63 выпускали в 1948–1968 годах с двигателем объемом 3,5 л мощностью 70 л. с., четырехступенчатой коробкой передач и раздаткой с понижающей передачей. Привод на передний мост – подключаемый.

Помимо базового автомобиля, серийно производили ГАЗ‑63А с лебедкой и седельные тягачи ГАЗ‑63Д – с двухскатными задними колесами и ГАЗ‑63П – с односкатными. Также делали экспортные шасси, в том числе в южном исполнении, и шасси для спецмашин.

Железный малый

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Паспортные данные ГАЗ‑63 по меркам рубежа 40–50‑х вполне достойны. Сейчас, правда, вызывают скорее ироничную улыбку. Грузоподъемность, в зависимости от качества дорожного покрытия, – 1500–2000 кг при снаряженной массе 3280 кг. Для полноприводного автомобиля неплохо.

А вот паспортная максималка в 65 км/ч – все-таки лесть. Устойчивая крейсерская скорость грузовика – километров 40–50 в час. Быстрее он ехать не больно хочет. В расход 25 литров бензина на 100 км поверить можно. Но именно при равномерной скорости по приличной дороге.

Зато тормоза – гидравлические. Правда, без усилителя, и на каждом колесе – всего по одному цилиндру. Но хоть так! Спасибо и печке. На самых ранних машинах ее, кстати, не было. А здесь греет вполне прилично. Хотя дует лишь на стекло, но так, что и вниз тепло доходит.

Интерьер кабины ГАЗ‑63 такой же, как в ГАЗ‑51.
Интерьер кабины ГАЗ‑63 такой же, как в ГАЗ‑51.
Приборы в грузовике – с наружной подсветкой.
Приборы в грузовике – с наружной подсветкой.
Стеклоочистители – с вакуумным приводом и ручной подстраховкой.
Стеклоочистители – с вакуумным приводом и ручной подстраховкой.

За РулемМашины Победы: ретротест настоящих фронтовых грузовиков

Конечно, ездить на ГАЗ‑63 по шоссе нынче совсем тоскливо. В том числе и для соседей по движению. Даже уже и в середине 60‑х динамика 70‑сильной полноприводной машины на фоне, скажем, 75‑сильной Волги ГАЗ‑21, 50‑сильного Москвича‑408 или 150‑сильного ЗИЛ‑130, мягко говоря, не впечатляла.

Но ГАЗ‑63 – «про другое». В 1965 году, когда выпущен автомобиль, с которым мы уже, кажется, нашли общий язык, главным музыкальным хитом года в СССР стал первый советский твист «Лучший город Земли» в исполнении Муслима Магомаева. Но для ГАЗ‑63 лучше подходит бравурный марш «Мы шагаем» на стихи Евгения Евтушенко из популярной в те годы картины «Карьера Димы Горина», герои которой рубят тайгу и тянут по просекам высоковольтную линию. Этому грузовику – туда! Прочь с асфальта, в «пампасы»!

Продолжение – на следующей странице.

Запоры капота сделаны по принципу «проще некуда».
На ранних машинах была надпись «Автозавод им. Молотова».
Штатный двигатель этого 63‑го со временем дополнили иными карбюратором и воздушным фильтром.
На модификации ГАЗ‑63А устанавливали лебедку.
ГАЗ‑63Д.
ГАЗ‑63П.
Интерьер кабины ГАЗ‑63 такой же, как в ГАЗ‑51.
Приборы в грузовике – с наружной подсветкой.
Стеклоочистители – с вакуумным приводом и ручной подстраховкой.
На полу – рычаги управления трансмиссией.
Справа – кнопка включения стартера.
ГАЗ‑63, опытный образец 1939 года.
Прототип ГАЗ‑63, 1943 год.
Ранний ГАЗ‑63 с деревометаллической кабиной.
Слева на боковине кунга – инструментальные ящики.
Лесенка для подъема в кунг – съемная.
За Рулем
ГАЗ‑63АВ.
Снегоход на базе ГАЗ‑63.
Полноприводный КАвЗ‑651.
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За РулемКанунников Сергей
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