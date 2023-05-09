Незаметный герой: ретротест ГАЗ-63

Этот грузовик-ветеран напоминает о других, уже забытых ныне автомобилях – грубоватых, но без обмана. Честных, настоящих.

Парадоксальное ощущение: пора бы уже устать от тяжеленных педалей и руля без усилителя, рева мотора, соревнующегося в громогласности с воем трансмиссии. Да и тормоза не бог весть какие. А расставаться с машиной не хочется!

Легкость штурма полуметровых сугробов вызывает какой-то мальчишеский азарт. Но дело не только в этом, а в удивительном взаимопонимании с машиной.

Запоры капота сделаны по принципу «проще некуда». На ранних машинах была надпись «Автозавод им. Молотова».

Такой же, но лучше

Первый серийный полноприводный грузовик в Горьком встал на конвейер в 1948 году – через два года после запуска в производство базового ГАЗ‑51 и всего через три года после войны. Правда, первые прикидки по такой машине в Горьком сделали еще в 1939‑м. Но работе помешала Великая Отечественная, а в 1943 году взялись за уже изрядно переработанную машину.

Главное, что позволило максимально быстро поставить внедорожник на конвейер, – максимальная унификация полноприводной машины с базовой. Именно это помогло создать предельно простой, недорогой, но, как сказали бы теперь, эффективный автомобиль.

Рама полноприводного грузовика с базой 3300 мм почти повторяла элемент базового ГАЗ‑51. Прочности хватало, добавили лишь поперечину в месте крепления раздаточной коробки. Силовые агрегаты на моно- и полноприводных грузовиках ГАЗ – одинаковые.

Штатный двигатель этого 63‑го со временем дополнили иными карбюратором и воздушным фильтром.

Нижнеклапанный шестицилиндровый мотор рабочим объемом 3,5 л (82×110 мм) со степенью сжатия 6,2 развивал 70 л. с. при 2800 об/мин. В основе этого агрегата – конструкция Dodge второй половины 30‑х. И коробка передач – четырехступенчатая, прямозубая, без синхронизаторов. Задний мост ГАЗ‑63 практически повторяет мост 51‑го. Только главная передача у ГАЗ‑51 – 6,67, а у полноприводной машины – 7,6. Абсолютно оригинальна и не копирует ни один западный образец раздаточная коробка с низшей передачей 1,96.

На модификации ГАЗ‑63А устанавливали лебедку.

В контурах кабины, приглядевшись, легко узнать черты прославленного ленд-лизовского грузовика Studebaker US6. Опытные образцы 1943 года оснастили именно американской кабиной, которая и стала образцом для советской. Но благодаря сильно измененным крыльям со встроенными большими фарами, горьковский грузовик в итоге выглядел свежо и оригинально.

Он и сегодня, кстати, смотрится симпатичным. Во многом именно потому, что не выпендривается: содержание гармонично сочетается с формой. Так бывает… Хотя всё реже.

ЧЕТЫРЕ К ЧЕТЫРЕМ

ГАЗ‑63Д. ГАЗ‑63П.

ГАЗ‑63 выпускали в 1948–1968 годах с двигателем объемом 3,5 л мощностью 70 л. с., четырехступенчатой коробкой передач и раздаткой с понижающей передачей. Привод на передний мост – подключаемый.

Помимо базового автомобиля, серийно производили ГАЗ‑63А с лебедкой и седельные тягачи ГАЗ‑63Д – с двухскатными задними колесами и ГАЗ‑63П – с односкатными. Также делали экспортные шасси, в том числе в южном исполнении, и шасси для спецмашин.

Железный малый

Паспортные данные ГАЗ‑63 по меркам рубежа 40–50‑х вполне достойны. Сейчас, правда, вызывают скорее ироничную улыбку. Грузоподъемность, в зависимости от качества дорожного покрытия, – 1500–2000 кг при снаряженной массе 3280 кг. Для полноприводного автомобиля неплохо.

А вот паспортная максималка в 65 км/ч – все-таки лесть. Устойчивая крейсерская скорость грузовика – километров 40–50 в час. Быстрее он ехать не больно хочет. В расход 25 литров бензина на 100 км поверить можно. Но именно при равномерной скорости по приличной дороге.

Зато тормоза – гидравлические. Правда, без усилителя, и на каждом колесе – всего по одному цилиндру. Но хоть так! Спасибо и печке. На самых ранних машинах ее, кстати, не было. А здесь греет вполне прилично. Хотя дует лишь на стекло, но так, что и вниз тепло доходит.

Интерьер кабины ГАЗ‑63 такой же, как в ГАЗ‑51.

Приборы в грузовике – с наружной подсветкой. Стеклоочистители – с вакуумным приводом и ручной подстраховкой.

Конечно, ездить на ГАЗ‑63 по шоссе нынче совсем тоскливо. В том числе и для соседей по движению. Даже уже и в середине 60‑х динамика 70‑сильной полноприводной машины на фоне, скажем, 75‑сильной Волги ГАЗ‑21, 50‑сильного Москвича‑408 или 150‑сильного ЗИЛ‑130, мягко говоря, не впечатляла.

Но ГАЗ‑63 – «про другое». В 1965 году, когда выпущен автомобиль, с которым мы уже, кажется, нашли общий язык, главным музыкальным хитом года в СССР стал первый советский твист «Лучший город Земли» в исполнении Муслима Магомаева. Но для ГАЗ‑63 лучше подходит бравурный марш «Мы шагаем» на стихи Евгения Евтушенко из популярной в те годы картины «Карьера Димы Горина», герои которой рубят тайгу и тянут по просекам высоковольтную линию. Этому грузовику – туда! Прочь с асфальта, в «пампасы»!

Продолжение – на следующей странице.