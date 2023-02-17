Все гениально и просто. Взяли самую массовую модель. Добавили несколько новых узлов и агрегатов. Внесли минимум изменений в конструкцию. Получился ГАЗ-63 — грузовик с отменными эксплуатационными характеристиками и феноменальной проходимостью.

Родом из 51-го

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Полноприводный ГАЗ-63 — один из первых послевоенных советских автомобилей. И близкий родственник ГАЗ-51 — самого массового грузовика в истории СССР.

В серию ГАЗ-63 пошел в 1948-м — через два года после начала производства базового заднеприводного грузовика. Полноприводную версию проектировали предельно простой, дешевой и максимально унифицированной с ГАЗ-51.

Даже рама 51-го переделана минимально — в основном усилена в районе крепления раздаточной коробки.

Грузоподъемность полноприводного автомобиля — полторы-две тонны в зависимости от дорожного покрытия. Снаряженная масса — 3280 кг. Неплохое соотношение даже и по нынешним временам.

Такой же, только лучше

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Двигатель — как и на других газовских машинах. Рядная нижнеклапанная «шестерка» рабочим объемом 3,5 л развивает 70 л.с. Степень сжатия — 6.2. Поэтому мотор легко переваривал самый паршивый бензин.

Задний мост ГАЗ-63 тот же, что и у ГАЗ-51. Только главная пара более «тяговитая» — 7,6 вместо 6,67.

В кабине, опять-таки, как в 51-м. Разве что на полу три дополнительных рычага: включения переднего моста, понижающей передачи (раздатка с низшей передачей 1,96) и управление лебедкой. Версия с таким устройством имела индекс ГАЗ-63А.

Коробка — четырехступенчатая, но прямозубая, без синхронизаторов. Гидроусилителя руля, естественно, нет.

Зато тормоза гидравлические. Впервые на грузовике Горьковского завода гидравлика появилась на ГАЗ-51. На 63-м тормоза — такие же. Усилителя нет и на каждом колесе лишь по одному цилиндру.

На полу рычаги управления трансмиссией и лебедкой.

Везде ход

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Максимальная паспортная скорость — 65 км/ч. Но это немного льстиво — крейсерская скорость ГАЗ-63 составляет 40–50 км/ч.

Зато проходимость у 63-го феноменальная! Дорожный просвет — 273 мм. Больше, чем у всех ленд-лизовских американских аналогов. А проектируя 63-й, сравнивали именно с ними.

Центр тяжести у машины был высоковат, а колея — узкая, как у ГАЗ-51. Из-за этого устойчивость на пересеченной местности получалась посредственной, на что особенно жаловались военные. Ведь в армии за рулем сидели совсем молодые водители.

Зато грузовик просто поражал вездеходными способностями, уверенно двигаясь по снежной целине высотой под полметра.

На ГАЗ-63 часто устанавливали радиостанции. В этой машине она тоже была.

По поведению и маневренности в таких условиях 63-й немного напоминает Ниву. К верткой короткобазной машине легко привыкнуть: прибавил газ в повороте — автомобиль уходит наружу, убрал тягу — с легким заносом сам впрыгивает в поворот.

Правда, на льду такой поведение может сыграть с неопытным водителем злую шутку. Но если найти с 63-м общий язык, его внедорожные возможности почти безграничны.

Версию ГАЗ-63А снабжали лебедкой.

След в истории

ГАЗ-63 поставляли и в армию, и в народное хозяйство Машину ценили за простоту конструкции и прочность. Ее отлично изучили шоферы и ремонтники во всех уголках Союза. Да и максимальная унификация с ГАЗ-51 была существенным достоинством.

Делали ГАЗ-63 два десятилетия — до 1968-го. Но даже в столице, не говоря о периферии, машины работали еще годами и оставили о себе добрую память.

Еще одна любопытная история о советском грузовике, который выпускали 50 лет.

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