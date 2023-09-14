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Минфин РФ предлагает лицензировать автосервисы...

Автосервисы хотят заставить получать еще одну лицензию

Минфин РФ предлагает лицензировать автосервисы на предмет оборота драгметаллов

Исполнительный директор ассоциации Российской ассоциации автодилеров (РОАД) рассказал, что на обсуждении в Минфине находится проект постановления, которым предусматривается получение автосервисами лицензии на работу с драгметаллами.

Он выразил уверенность, что такие инициативы должны обсуждаться совместно с дилерами, так как принятие их на законодательном уровне напрямую влияют на бизнес.

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«Когда мы снимаем с автомобиля глушитель, в котором есть драгметаллы, мы должны получать лицензию на работу с драгметаллами, соблюдать специальный режим их хранения и оборота. И это не просто какая-то инициатива. Проект постановления уже выложен и даже успел пройти один пункт обсуждения. Вы понимаете, что значит получить лицензию на оборот драгметаллов?» — обратился к дилерам Вячеслав Жигалов на круглом столе РОАД в Новосибирске.

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Источник: Континент Сибирь Онлайн

Фото: Deposiphotos

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