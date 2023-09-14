Автосервисы хотят заставить получать еще одну лицензию

Минфин РФ предлагает лицензировать автосервисы на предмет оборота драгметаллов

Исполнительный директор ассоциации Российской ассоциации автодилеров (РОАД) рассказал, что на обсуждении в Минфине находится проект постановления, которым предусматривается получение автосервисами лицензии на работу с драгметаллами.

Он выразил уверенность, что такие инициативы должны обсуждаться совместно с дилерами, так как принятие их на законодательном уровне напрямую влияют на бизнес.

«Когда мы снимаем с автомобиля глушитель, в котором есть драгметаллы, мы должны получать лицензию на работу с драгметаллами, соблюдать специальный режим их хранения и оборота. И это не просто какая-то инициатива. Проект постановления уже выложен и даже успел пройти один пункт обсуждения. Вы понимаете, что значит получить лицензию на оборот драгметаллов?» — обратился к дилерам Вячеслав Жигалов на круглом столе РОАД в Новосибирске.

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Источник: Континент Сибирь Онлайн

Фото: Deposiphotos