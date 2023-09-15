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Уже пора: готовим машину к осени

Пять обязательных мероприятий для подготовки авто к осеннему сезону

Как бы нам этого ни хотелось, но осень с заморозками и дождями все ближе. И готовить машину к осеннему сезону надо начинать уже сейчас.

Вот пять обязательных профилактических процедур, чтобы осень не застала врасплох ни вас, ни вашу машину.

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1. Проверить аккумулятор. Если заряд батареи недостаточен, то можно прокатиться за город – за 150 км пути, и аккумулятор восполнит потерю энергии, а вы сможете насладиться красотами осенней природы. Если на это нет времени, то зарядить батарею можно с помощью специального аксессуара, который подключается к электросети.

2. Поменять омывающую жидкость. Внезапные заморозки могут привести воду, залитую в бачок омывателя, к замерзанию. Поэтому будет правильным уже сейчас «добрызкать» всю воду и залить незамерзающую жидкость.

3. Прочистить дренажную систему. Из-за листвы, которая падает осенью с деревьев на машину, большие водоотводные лотки под ветровым стеклом могут засоряться. Поэтому необходимо перед осенним сезоном хорошо их прочистить. И не забывайте выгребать листву из-под капота.

4. Прочистить воздушный фильтр. За лето он сильно загрязняется тополиным пухом и пылью, поэтому перед осенью лучше заменить масло и установить новый воздушный фильтр.

5. Проверить подвеску. При перепадах температур разбитые детали особо явно дают о себе знать. Проверьте состояние сайлентблоков, резинометаллических опор и наконечников рычагов. Задубевшие уплотнители тоже вредят машине – они приводят к появлению микрозазоров и люфтов. Поэтому лучше не ждать, когда подвеска «напомнит» о себе, а сделать все заранее.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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