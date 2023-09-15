Уже пора: готовим машину к осени

Пять обязательных мероприятий для подготовки авто к осеннему сезону

Как бы нам этого ни хотелось, но осень с заморозками и дождями все ближе. И готовить машину к осеннему сезону надо начинать уже сейчас.

Вот пять обязательных профилактических процедур, чтобы осень не застала врасплох ни вас, ни вашу машину.

1. Проверить аккумулятор. Если заряд батареи недостаточен, то можно прокатиться за город – за 150 км пути, и аккумулятор восполнит потерю энергии, а вы сможете насладиться красотами осенней природы. Если на это нет времени, то зарядить батарею можно с помощью специального аксессуара, который подключается к электросети.

2. Поменять омывающую жидкость. Внезапные заморозки могут привести воду, залитую в бачок омывателя, к замерзанию. Поэтому будет правильным уже сейчас «добрызкать» всю воду и залить незамерзающую жидкость.

3. Прочистить дренажную систему. Из-за листвы, которая падает осенью с деревьев на машину, большие водоотводные лотки под ветровым стеклом могут засоряться. Поэтому необходимо перед осенним сезоном хорошо их прочистить. И не забывайте выгребать листву из-под капота.

4. Прочистить воздушный фильтр. За лето он сильно загрязняется тополиным пухом и пылью, поэтому перед осенью лучше заменить масло и установить новый воздушный фильтр.

5. Проверить подвеску. При перепадах температур разбитые детали особо явно дают о себе знать. Проверьте состояние сайлентблоков, резинометаллических опор и наконечников рычагов. Задубевшие уплотнители тоже вредят машине – они приводят к появлению микрозазоров и люфтов. Поэтому лучше не ждать, когда подвеска «напомнит» о себе, а сделать все заранее.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos