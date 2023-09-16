Бронепоезд Ким Чен Ына: абсурдная роскошь и колоссальные размеры

Журналисты кремлевского пула узнали новые подробности о секретном поезде главы КНДР

Первое лицо КНДР редко покидает свою страну, но если и отправляется в путешествие, то выбирает роскошный бронированный состав, известный под неофициальным названием «передвижная крепость». В Россию Ким Чен Ын тоже предпочел приехать на нем.

Журналисты кремлевского пула поделились подробностями, как устроено одно из самых необычных транспортных средств, используемых современными политиками.

Внутри состав отделан преимущественно деревом или материалами в бело-золотых тонах.

У лидера КНДР есть личный кабинет, конференц-зал, два вагона-ресторана, вагон для обслуживающего персонала.

В кабинете стоит компьютер, спутниковый телефон, в поезде работает кондиционер.

В вагоне-ресторане работают повара, обучавшиеся во Франции. Можно заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской, французской кухни.

В поезде пуленепробиваемые стекла, а стены и пол защищены броней, из-за этого состав не может развивать большую скорость

Есть неподтвержденная информация, что бронепоезд северокорейского лидера перевозит несколько бронированных автомобилей. Находятся они в составе на случай экстренной эвакуации вождя КНДР.

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Источник: RIA_Kremlinpool

Фото: KCNA, TASS, Youtube



