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Бронепоезд Ким Чен Ына: абсурдная роскошь и колоссальные размеры

Журналисты кремлевского пула узнали новые подробности о секретном поезде главы КНДР

Первое лицо КНДР редко покидает свою страну, но если и отправляется в путешествие, то выбирает роскошный бронированный состав, известный под неофициальным названием «передвижная крепость». В Россию Ким Чен Ын тоже предпочел приехать на нем.

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Журналисты кремлевского пула поделились подробностями, как устроено одно из самых необычных транспортных средств, используемых современными политиками.

  • Внутри состав отделан преимущественно деревом или материалами в бело-золотых тонах.
  • У лидера КНДР есть личный кабинет, конференц-зал, два вагона-ресторана, вагон для обслуживающего персонала.
  • В кабинете стоит компьютер, спутниковый телефон, в поезде работает кондиционер.
  • В вагоне-ресторане работают повара, обучавшиеся во Франции. Можно заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской, французской кухни.
  • В поезде пуленепробиваемые стекла, а стены и пол защищены броней, из-за этого состав не может развивать большую скорость

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Есть неподтвержденная информация, что бронепоезд северокорейского лидера перевозит несколько бронированных автомобилей. Находятся они в составе на случай экстренной эвакуации вождя КНДР.

Источник: RIA_Kremlinpool

Фото: KCNA, TASS, Youtube


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За РулемПономарева Дарина
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